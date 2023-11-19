台南美食豬心冬粉內疑有蟑螂腳 黃偉哲下令查核

南市消保官會同衛生局查核台南美食豬心冬粉。（南市府提供）

2023/11/19 11:57

〔記者蔡文居／台南報導〕有民眾日前反映向南市北區文賢路一店家購買外帶的豬心冬粉，湯內疑似有蟑螂腳的異物，但未獲業者妥善處理。由於事涉消費者食安問題，台南市長黃偉哲指示進行稽核，讓市民與來台南觀光的遊客，都能安心享用平民美食。南市消保官會同衛生局查核前往，業者表示確實有民眾反映湯內有疑似有蟑螂腳的異物，但無法判斷事情的真相。

南市法制處消保官與衞生局18日至消費者指稱的北區文賢路店家稽查，該店販售麻油雞、豬心湯等傳統溫補湯品，並可選擇加麵線、冬粉等，可內用、外帶。據業者表示日前確實有一位男子來電反映外帶的豬心冬粉湯內有疑似蟑螂腳的異物，因該男子事後未將商品拿回店內，店家無法判斷事情的真相，並表示他們向來重視食材的新鮮，但仍會再虛心檢討製作的流程。

法制處表示，經實地查核，該店家尚無重大違反食安法的情形，衞生局並於現場針對食品良好衛生規範準則部分，輔導業者應注意事項。關於店內環境包括作業區及用餐區大抵乾淨整齊，查核時未發現有蟑螂或蚊蟲出沒的痕跡。

法制處說，由於豬心冬粉為台南著名的小吃之一，消保官及衛生局人員也一併到南市知名店家，包括阿明豬心、阿文豬心及大胖豬心冬粉等，進行查核宣導，未來也會不定期針對各類國民美食加強查核、把關。民眾如有任何消費疑義，可撥打1950消費者服務專線諮詢或向市府消費者服務中心洽詢。

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