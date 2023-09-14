台南凱旋路後段等了10幾年才拓寬 5600萬元打開通學道瓶頸

台南凱旋路後段投入5600萬元拓寬，打開通學道瓶頸。（記者洪瑞琴攝）

2023/09/14 16:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市東區凱旋路後段計畫道路因與後甲國中校園部分重疊，形成道路後段束縮，阻礙後甲國中通學道及影響汽機車通行，經過市府10多年努力與地方取得共識，投入5600萬拓寬經費，其中有6成花在用地取得，如今終於完工通車。

副市長趙卿惠今（14）日前往視察，她強調，凱旋路後段拓寬完成後，順利打通東區後甲國中與成功大學校區及南紡購物中心周邊主要道路的交通任督二脈，舒緩東寧路與小東路等長年交通壅塞情形。

凱旋路連接林森路，因後甲國中校園與都市計畫道路用地有部分重疊，形成道路後段束縮，僅可供機車、腳踏車通行，長期造成出入交通瓶頸。市府10多年前曾編預算計畫開闢拓寬，但考量該道路拓寬工程涉及後甲國中校地退縮、東寧運動公園籃球場範圍調整，以及東寧網球場未來出入需求等諸多問題僅能暫置。

南市工務局表示，該區域近幾年迅速發展，除進駐大型南紡購物中心外，加上平實營區開發，帶來龐大交通車潮與休憩人潮，與中華東路交叉的凱旋路交通位置更顯重要。面臨地方交通急迫需求，經多次與校方及周邊居民溝通協調，順利達成共識，一致同意拓寬道路施作。

工務局表示，道路拓寬長度約205公尺、寬度15公尺，工程總經費約5600萬元，其中工程費用約2187萬元、用地費用約3400萬元。通車後即可順暢連接中華東路一段至林森路二段，成為東區東西向另1條主要道路，協助舒緩東寧路與小東路等主要道路長年交通壅塞現象，更為成大校區、後甲國中校區提供1條便捷無礙又安全好行的通學道路。

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