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    中捷為鑑！南捷首期藍線環評須再審 要求補充緊急應變措施

    環保署今（11）天進行台南首條捷運第一期藍線環評專案小組初審會議。（記者陳嘉怡攝）

    環保署今（11）天進行台南首條捷運第一期藍線環評專案小組初審會議。（記者陳嘉怡攝）

    2023/05/11 17:13

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕台南在六都中捷運規劃起步較晚，環保署今（11）天進行台南首條捷運第一期藍線環評專案小組初審會議。環委提到，鑑於昨日台中捷運綠線發生事故意外，該捷運計畫一樣採高架形式，應補充緊急應變規劃、逃生安全維護措施，全案補正資料後再審。

    開發單位台南市捷運工程處表示，捷運第1期藍線全長約8.39公里、採高架單軌，沿途設置11座高架車站及1座維修機廠。該路線規劃分文化中心段及仁德段，文化中心段路線自台鐵大橋站沿中華路、中華東路至文化中心；另仁德段則由東門路往東至中山路仁德轉運站。

    有環委提到，此計畫和台中捷運綠線一樣採高架、自動駕駛系統，若發生像這次台中捷運的工安意外或停電等狀況，需要全線停車，但高架並無其他可駐足的地方，應該說明清楚緊急應變規劃、逃生安全維護措施。

    環委指出，台南東區東西向主要道路為小東路、東寧路、東門路，此開發路線全部囊括，盡量不要讓這3個主要幹道路口在同時間施工，否則真的沒有替代道路；並要求補充施工階段的替代道路規劃、交通監測計畫等，補充營運階段接駁公車路線等規劃，避免交通黑暗期。

    環委也說，維修機廠的位置離附近的民宅不到10公尺，針對噪音振動影響要有具體的減噪和防振措施；並評估規劃列車夜間最晚進場時間、夜間不進行列車維修的時限，並補充測試軌道的長度規劃考量。

    此外，由於該路線及機廠鄰近新化斷層及後甲里斷層的敏感區位，環委要求強化施工及營運期間地質安全監測計畫規劃，加強耐震設計並研提緊急應變管理計畫；針對施工營運期間對沿線鄰近建築物可能影響，也應評估對鄰近住宅處設置噪音減振措施、地質安全監測計畫。

    台南捷運第1期藍線全長約8.39公里、採高架單軌，沿途設置11座高架車站及1座維修機廠。 （取自環評書件）

    台南捷運第1期藍線全長約8.39公里、採高架單軌，沿途設置11座高架車站及1座維修機廠。 （取自環評書件）

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