抓到了！台南大新營區臭翻 環保局派員聞臭逮2禍首

台南市環保局稽查員聞臭，追查異味來到新營一處養雞場。（台南市環保局提供）

2023/03/10 19:00

〔記者楊金城／台南報導〕台南大新營區近日夜間飄散臭味，引起民怨，環保局稽查員聞臭追查，終於找到異味來自新營一處養雞場、後壁竹圍後一處農田，要求兩業主改善。

大新營區民忍受異味多日，特別是吹起東北風，臭味讓不少人難以忍受，關緊門窗。新營體育場、健康路一帶異味最濃，新營市區、鹽水區等地也聞得到酸臭怪味。

台南市環保局接獲陳情，8日夜間派出大、小夜班及備勤稽查人員一起出動，沿上風處一路追查異味源，先在鄰近新營體育場附近養雞場聞到濃濃臭味，採樣同時要求業者改善。

異味範圍廣，還聞得到臭味，稽查人員研判應該還有其他異味源，繼續依風向巡查，果然在後壁區竹圍後一處約1公頃農田聞到濃厚臭味，昨天（9日）天亮後再去稽查，發現農地大量施用畜牧類禽畜糞有機質肥料，疑肥料未完全發酵加上未確實覆土，以致散發惡臭。

環保局責成地主覆土改善，並追查肥料產源有否販售「半成品」，依法究責。

環保局說，將異味稽查列為重點工作，責成稽查人員加強巡查，禍首都將依環保相關法規嚴懲，呼籲工廠、農牧業者勿挑戰公權力。大新營區在加強稽查後，今年至今已告發5件畜牧場違反環保相關法規。

後壁竹圍後一處約1公頃農田使用禽畜糞有機質肥料未覆土完全，產生臭味。（台南市環保局提供）

後壁竹圍後一處約1公頃農田使用禽畜糞有機質肥料未覆土完全，產生臭味，環保局人員現場採集肥料進一步檢驗。（台南市環保局提供）

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