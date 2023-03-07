還願偷燒台南天壇6萬金紙 大學生：玉皇大帝有同意

高姓男大生租車、請同學去搬台南天壇前、價值6萬的紙錢，並私自拿去焚化，高男聲稱有經過神明同意。（民眾提供）

2023/03/07 19:11

〔記者王捷／台南報導〕高姓男大生自稱2年前到台南天壇許願，最後考上理想大學，他發現天壇前有一堆金紙，所以6日凌晨找來另外兩位同學，租了卡車把67捆價值6萬7的金紙拿去燒，廟方一早發現信眾委託的金紙不見了立刻報案，但當警方找到高男時已經來不及了，67捆金紙只剩兩捆還沒燒，問他為什麼私自拿走金紙時，高男一句「玉皇大帝有同意」，讓廟方不知道怎麼回。

天壇在1854年建立，原為鄭氏王朝祭天用的祭壇，現址在台南中西區，該廟主祀玉皇大帝，是台南的市定古蹟，與開基玉皇宮是台南兩大天公廟；6日中午廟方向轄區警二分局的民權派出所報案，指稱在廣場前堆放的67捆紙錢可能被偷了，這些紙錢是信眾委託廟方焚化來還願的。

警方調閱監視器，發現這些紙錢是高男趁半夜搬走，他找來2名同學，花了半小時把紙錢載去仁德區一間土地公金爐焚化，他聲稱是要感謝神明讓他如願考上大學，當警方循線找到他們時，67捆紙錢燒到剩下2捆，警方請他們把紙錢還給廟方，並以竊盜罪偵辦。

問到既然要感謝神明，為什麼不自己買紙錢，竟要燒其他信眾還願的紙錢？高男聲稱，搬走紙錢有經過玉皇大帝的同意；廟方得知以後沒有多說什麼，只說要燒紙錢要先跟廟方通知一聲。

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