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    燒金紙釀禍？台中大里民宅火警近40人搶救 神明廳全燒毀

    台中大里一戶民宅今天上午起火燃燒，整間神明廳都燒毀。（記者陳建志翻攝）

    台中大里一戶民宅今天上午起火燃燒，整間神明廳都燒毀。（記者陳建志翻攝）

    2023/03/06 21:03

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里新仁二街一戶民宅，今天上午8點多3樓的神明廳冒出濃煙，台中市消防局獲報，出動6個單位，近40名消防人員到場搶救，消防人員抵達時立刻出水滅火，所幸火勢不到20分鐘就撲滅，沒有延燒也沒有人員傷亡，因今天早上住戶有拜拜燒金紙，是否是燒金紙不慎引發火警，將由火調人員鑑識後釐清。

    台中市消防局今天上午8點49分接獲報案，指稱大里新仁二街有民宅火警，立刻派遣十九甲、仁化、大里、國光、太平、三大隊等單位，出動39名消防人員到場搶救，消防人員抵達時，發現民宅3樓冒出濃煙，趕緊佈水線出水搶救。

    經消防人員全力搶救，火勢約在9點13分撲滅，整間3樓的神明廳都燒毀，所幸沒有人員傷亡。因住戶今天早上有拜拜燒金紙，懷疑是燒金紙不慎引發火警，不過詳細起火原因須由火調人員鑑識後釐清。

    台中市消防局十九甲消防分隊提醒，燃燒金紙或鞭炮餘燼、香菸等微小火源都可能造成火災，離開前務必妥善運用水源澆熄，並遠離易燃性物品。也提醒民眾定期檢查臥室及客廳使用電氣的安全，謹記人離火熄、勿綑綁電線及用電不過載，避免引發火災意外。

    台中大里一戶民宅今天上午起火燃燒，懷疑是燒金紙不慎引發火警。（記者陳建志翻攝）

    台中大里一戶民宅今天上午起火燃燒，懷疑是燒金紙不慎引發火警。（記者陳建志翻攝）

    台中大里一戶民宅今天上午起火燃燒，屋內不斷竄出濃煙。（記者陳建志翻攝）

    台中大里一戶民宅今天上午起火燃燒，屋內不斷竄出濃煙。（記者陳建志翻攝）

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