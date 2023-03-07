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    捕獲「野生施治明」 出席韓友會挺韓國瑜選總統

    台南「老市長」施治明（右2）4日參加南市韓友會的「挺韓國瑜選總統」大會。（記者洪瑞琴攝）

    台南「老市長」施治明（右2）4日參加南市韓友會的「挺韓國瑜選總統」大會。（記者洪瑞琴攝）

    2023/03/07 11:15

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕前台南市長施治明退出政壇多年，顯少在公眾場合露臉，不過他最近出席南市韓友會「挺韓國瑜選總統」大會，肯定韓國瑜是埋頭苦幹會認真做事的人才。

    施治明表示，韓國瑜是一個肯幹耐幹，埋頭苦幹會認真做事的人，雖然許多行政經驗尚待磨練，但是正直且沒有作官的高傲架勢。施治明說，他自己已經離開政壇了，不會在公眾場合出現，這次因為韓友會及許多好朋友邀請才來參加活動，肯定韓國瑜的為人處世。

    這場南市韓友會「挺韓國瑜選總統」大會，4日在安平區東東宴會餐廳舉行。韓國瑜支者持中華民國國旗及韓國瑜旗幟進場，高喊「韓國瑜選總統」，會場標語與支持布條也大大寫著「不用閃躲」、「不用迴避」、「韓國瑜要初選」，力挺韓國瑜初選總統。

    韓國瑜本人未到場，不過預錄影片在會場上播放，他祝福這次「第2屆卡拉OK大會」，希望大家能夠開心，非常的快樂，享受一段所有彼此共同一起參與愉快的活動；他在影片中提到，2022年事實上很多好朋友大家內心是憂慮的，也是非常的擔心，希望2023年整個1年，所有好朋友大家能夠閤家平安，幸幸福福、快快樂樂，祝福所有參加貴賓好朋友們，大家有一段最美好時光，「然後我們一起一樣，心手相連，為了中華民國，為了台灣的社會，為了善良的人民，繼續努力打拚」。

    退出政壇的前台南市長施治明，4日參加南市韓友會。（記者洪瑞琴攝）

    退出政壇的前台南市長施治明，4日參加南市韓友會。（記者洪瑞琴攝）

    南市韓友會4日在安平區東東宴會餐廳舉行挺韓大會，呼籲支持韓國瑜選總統，布條標語寫著「不用閃躲，不用迴避」。（記者洪瑞琴攝）

    南市韓友會4日在安平區東東宴會餐廳舉行挺韓大會，呼籲支持韓國瑜選總統，布條標語寫著「不用閃躲，不用迴避」。（記者洪瑞琴攝）

    韓國瑜錄影片祝福南市韓友會，本人未出席。（記者洪瑞琴攝）

    韓國瑜錄影片祝福南市韓友會，本人未出席。（記者洪瑞琴攝）

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