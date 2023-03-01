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    台南古都國半程馬拉松3/5登場 烤雞、豬腳端上桌補給體力

    台南古都國際半程馬拉松備有豐盛美食補給。（記者洪瑞琴攝）

    台南古都國際半程馬拉松備有豐盛美食補給。（記者洪瑞琴攝）

    2023/03/01 23:50

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南古都國際半程馬拉松以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名，將於3月5日登場，有來自全國各地近2萬名跑者，其中包含295位來自39國的外籍選手，台南市體育局今（1）日為活動暖身宣傳，將美食補給「端上桌」，歡迎各地跑者一起來熱血！

    台南古都國際半程馬拉松，具有安平港區景色的賽道及豐盛美食等特色，賽事貼心規劃陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團，尤其17.5公里處還設有美食大道，提供烤雞、豬腳、古早味蛋糕、虱目魚丸、蜂蜜滷味、仙草蜜及現打果汁等多樣特色美食小吃，為跑者補充能量。

    市長黃偉哲表示，台南古都馬拉松路線經過精心規劃，3月初的台南，適合路跑的天氣，參賽跑者能夠飽覽古城風光，上屆報名人數約1萬5千人，今年報名人數1萬9631人，更是突破疫情前的紀錄，歡迎參賽者來台南，大家來沿線為選手加油。

    2021年全國運動會馬拉松金牌選手吳睿恩，到場分享自己的訓練計畫，吳睿恩建議跑友在訓練計畫及休息間要取得平衡，並在沒有運動傷害的前提下持續自我訓練，跑步將能漸入佳境。

    南市體育局表示，在地店家推出優惠住宿服務，憑藉參賽號碼布還可以免費暢遊赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等古蹟，選手眷屬也可享有門票半價優惠。

    賽事相關可上台南體育局官網查詢。

    台南古都國際半程馬拉松將於5日開跑，台南市長黃偉哲歡迎各地選手來台南。（記者洪瑞琴攝）

    台南古都國際半程馬拉松將於5日開跑，台南市長黃偉哲歡迎各地選手來台南。（記者洪瑞琴攝）

    台南古都國際半程馬拉松備有烤雞、豬腳，為選手補充體力。（記者洪瑞琴攝）

    台南古都國際半程馬拉松備有烤雞、豬腳，為選手補充體力。（記者洪瑞琴攝）

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