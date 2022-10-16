台南購物節加碼第2台房車 原子少年土星開唱引爆全場尖叫

台南購物節「購潮趴」今日熱鬧登場，現場湧進大批人潮，潮團原子少年土星更是引爆全場尖叫！（南市經發局提供）

2022/10/16 19:09

〔記者王姝琇／台南報導〕2022台南購物節「購潮趴」今日在新光三越台南新天地西門廣場熱鬧登場。力邀人氣團體原子少年土星帶來精采表演，市長黃偉哲喊出加碼第2台汽車做為購物節抽獎獎項，更承諾跨年演唱會邀知名藝人來台南開唱。

黃偉哲說，台南購物節舉辦以來，年年業績都越來越好，這場「購潮趴」現場也是人山人海，我們特別開箱再加碼1台汽車，潮車配潮人，歡迎大家相揪到台南參加購物節，活動將持續到12月31日止，民眾只要登錄台南店家消費滿百元發票，即可參加抽獎，獎項有百萬名車、電動機車、機票、IPHONE14等好禮！

2022台南購物節自7月登場後獲熱烈響應，今年還特別推出手機APP版，方便民眾即買即登；今天現場亦安排台南好物展售會、小丑氣球表演、TOYOTA汽車展示、DIY體驗等活動。黃偉哲也透露，未來還有更多神秘豪禮，大家不要錯過。

這次活動特別邀請到超人氣團體原子少年土星帶來勁歌熱舞，許多粉絲清晨3點就來排隊卡位搶拍偶像，黃偉哲幽默地說：「看到我背後這邊人山人海，都不是來找我的，都是希望被我們明星加持！」但他也不忘在台上開啟「工商時間」模式推銷台南購物節，也承諾跨年演唱會將再邀知名藝人來台南開唱，引起現場尖叫聲不斷。

經發局長陳凱凌表示，為刺激買氣、帶動消費人潮，台南購物節即將在台南各大百貨、商圈、賣場及各大展演活動展開一系列的快閃的活動，民眾只要現場下載購物節APP並登錄發票，就可獲贈限量好禮，更多詳細資訊可上台南購物節官網（https://tainanshopping.tw/）查詢。

2022台南購物節「購潮趴」熱鬧登場，市長黃偉哲上台力推購物節活動，並開箱第2台房車作為抽獎新加碼的獎項。（記者王姝琇攝）

2022台南購物節「購潮趴」今日在新光三越台南新天地西門廣場熱鬧登場，現場湧進大批人潮。（記者王姝琇攝）

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