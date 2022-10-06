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    法官妻違規警察開單卻道歉 「官威事件」台南地院了解中……

    南院法官為了900元罰單槓上警察，警方公布部分密錄器畫面還原現場。（警方提供）

    南院法官為了900元罰單槓上警察，警方公布部分密錄器畫面還原現場。（警方提供）

    2022/10/06 21:13

    〔記者吳政峰／台北報導〕台南市警局4日執行跨機關交通稽查，發現一名婦人機車頭燈改裝為LED燈，涉違交通管理處罰條例第16條「擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全」，開出900元罰單。婦人不滿，電召擔任法官的丈夫前來，其夫到場說: 「你們這裡最大是誰」，搞得一名警官連忙道歉。全案5日爆發，法官遭質疑「耍官威」，驚動司法院，台南地院6日已進行了解。

    法官妻被指自稱在政府機關服務，亮出先生是法官的名號，並問局長是否「欠修理」?其夫則挨控情緒激動，對警撂下「你們這裡最大是誰」等語。夫妻倆遭疑耍官威，警方雖然依法開立900元罰單，卻連忙賠不是道歉。

    此事5日曝光後，攸關整體法官聲譽，驚動司法院，但因全案事實尚未明朗，也不知道是哪位法官所為，台南地院正在了解中。至於只有法官能夠登入的法官論壇，也有不少人在詢問「究竟是誰」，惟目前南院尚未出面回覆。

    一名最高法院法官認為，該名法官若自己亮出法官名號，藉此施壓員警不得開單，或是嗆明一旦開單，日後將駁回警方所聲請的搜索票，即可能違反法官倫理規範，輕則法院內部召開自律委員會懲處，重則送交法官評鑑委員會請求懲戒。

    他強調，員警若已做成「違規」認定，卻因受到壓力而選擇不開單，反而有瀆職的問題，故本案員警扛住壓力開單，在程序上並無錯誤。

    4日晚間，警員實施跨機關聯合稽查，攔下一名女騎士，監理站檢查後認定她的機車依規定只能裝白色或淡黃色的鹵素燈，卻違規改為藍色的LED燈，違反道路交通管理處罰條例第16條，決定開出最低900元罰單，並要求把車燈換回原廠。

    婦人不滿，直言該輛機車是二手車，購買時無法分辨是否改裝過，電召法官夫前來助陣。婦人問是不是局長欠修理，法官夫則指出該車購買時已到監理站驗車、過戶，質疑監理站是不是怠惰？沒有查出違法改裝的事實，就把車過戶給不知情的民眾，警方到底有沒有在宣導？

    「你們這裡最大是誰?」法官夫揚言要找帶隊警官，員警則表示同樣在「司法界」裡，希望法官能體諒警方只能依法行政。法官回「依法行政我會比你們不清楚嗎？依法行政還有分故意、過失」，並詢問警員的單位，一名警官趕緊出面向法官夫婦道歉。

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