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    獨家》當年可買房！拉風跑車變「歹鐵仔」 他「黏矽利康」繼續開

    這輛老車是TOYOTA Corolla二代雙門跑車的末代款，當時一輛車要價23萬元，可以買3輛國產車，甚至可以在台南中心買一間房。（記者王捷攝；本報合成）

    這輛老車是TOYOTA Corolla二代雙門跑車的末代款，當時一輛車要價23萬元，可以買3輛國產車，甚至可以在台南中心買一間房。（記者王捷攝；本報合成）

    2022/10/04 23:10

    〔記者王捷／台南報導〕很多人聽到TOYOTA，直覺都以為是國產車，但這輛1974年的「Corolla二代」不只是原裝進口，在將近半世紀前可是身分地位的象徵，當時售價可買3輛國產裕隆轎車，甚至可以在台南市區買一套房；車主是位80多歲的老獸醫，自嘲曾經時髦的跑車如今成了「歹鐵仔」，板金破損、漏水，沒有零件他就黏上矽利康繼續開，常遇到有人在路邊就跟他開價收購，但他不肯，因為這輛車乘載了那段風光的歲月。

    另一款台灣經典老車「速利301」有著美式肌肉車的流線造型、配上一對圓型頭燈，那是當年台灣裕隆引進日本Nissan車款、國產化的成果，結構簡單、售價便宜，連小黃司機都愛，一度成為汽車市場霸主。

    但老醫師說，很多人看到他的車以為是「速利301」，這輛「Corolla二代」的外型跟那個時代的流行車款很像，不過這輛是進口車，跟速利是「不同檔次」，車頭的鍍鉻閃閃發光、流線車體很美、內裝用大量木紋，他記得當時一輛速利301賣7萬元，他買的這輛Corolla雙門跑車要23萬元，當時這價錢足夠在台南市中心買一套房。

    TOYOTA的Corolla系列車款代代相傳，至今仍有新款暢銷車，其實第一代Corolla早在1966年出廠，設計師曾設計戰鬥機，強調車體空氣力學、使用福特車廠設計的避震懸吊系統，老醫師買的這輛是第二代的雙門跑車，當年他30幾歲，意氣風發、在台南開動物醫院，把車開上路，總是整條路上的目光焦點，歷經幾十年風霜，現在變成了「歹鐵仔」，還是很多人為了這輛老爺車來搭訕，因為Corolla二代雙門跑車前後只生產4年，現在還能開上路的沒幾輛。

    老車最怕沒零件，老醫師的跑車如今鍍鉻已不再閃閃發光，烤漆也已斑剝，一些防水膠條與板金的縫隙、破損，都只用矽利康黏補，他不是沒錢換；好幾次有人出高價想買，都被他拒絕，因為他不會開新車，也有人建議把車子整理得好看一點，不過，整理好的車他不喜歡，現在沒零件了，如果用了其他的零件，就不是「原來的車」，他寧願讓這輛雙門跑車看起來髒髒舊舊的，也不願意變成別的樣子，因為在這輛車上，代表他曾經的巔峰，至今仍然乘載著那段風光的歲月。

    老獸醫說，以前開這輛車上路都是目光焦點，現在變成了「歹鐵仔」，還是很多人搭訕想要收購。（記者王捷攝）

    老獸醫說，以前開這輛車上路都是目光焦點，現在變成了「歹鐵仔」，還是很多人搭訕想要收購。（記者王捷攝）

    老車板金破損、漏水，老醫師找不到以前的配件，寧願用矽利康黏著繼續開。（記者王捷攝）

    老車板金破損、漏水，老醫師找不到以前的配件，寧願用矽利康黏著繼續開。（記者王捷攝）

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