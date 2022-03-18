車主年紀比車小！裕隆803經典車老當益壯 淡水開到屏東車聚

裕隆的勝利803年首度來到南台灣車聚，就選擇到內埔鄉。（記者陳彥廷攝）

2022/03/18 00:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕車齡皆逾40年的裕隆勝利803，在剛出產時，是許多人心目中的代步夢幻逸品，屏東內埔鄉鄉代表鄧鏡斌也是其中1人，對老車念念不忘的他，成為車友後，就促成其它的同好長途拔涉來到內埔鄉車聚，近30輛老車一字排開，被細心呵護的外表是閃閃發亮，還有年紀比車還小的車主，特地從淡水開來屏東，延途拉風至極。

「當兵時開過是念念不忘！」鄧鏡斌說，他服役時曾任駕駛兵，當時就是開這個裕隆803載著長官到處巡視，所到之處就知道長官駕到，光是看到就令人敬畏三分，雖然是國產車，但十足顯見當年在車界的地位，不過，他退伍後已無緣再買下新的803，曾相當後悔沒有早日入手，803外觀給人的感覺非現代車能比擬，尊榮感不僅未隨著車齡遞減，反而隨歲月益發彰顯。

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鄧鏡斌表示，在多年後輾轉得知有車友要出售，他趕緊接洽也順利圓夢，也發現其實在開老車的路上並不孤單，全台還有多台裕隆803，甚至還有部分車主組成的「全國勝利803經典車聯誼會」，他在接手後才得知以往因路途問題，大多車聚都辦在中部，但自己來自屏東，屏東還有位許振茂也是803的靈魂人物，因此大膽邀約車友來屏東，也謝謝車友們風塵僕僕來共襄盛舉。

出廠時就花了43萬元買下803的九如鄉車友許振茂行駛至今，長年下來是車聚的靈魂人物，他指出，當年這個價格已可在現今交流道附近買下2甲農地，他曾被嚴凱泰邀請回廠展覽，經詢，這輛803國產僅8000輛，可說是限量，也被坊間視為高規格的國產「黑頭車」，採用柴油好保養易維護可以到處趴趴走，聚會會持續辦下去，老車不報廢，繼續展風華。

來自淡水的車友蘇俊偉才42歲，年紀比在場的車子還小，且明明開過現代車，但卻是對803情有獨鍾，原來，小時候要是考完試，去看電影時，全家就會叫803計程車到戲院，而許多電影內的高級車也是用803年來演繹，對803是無法忘懷，他從淡水開了4個小時半的車來到內埔，他說，裕隆的勝利803，雖是日本車來台國產，但卻加上「裕隆」兩字，是對國產的肯定，接手時家人雖感意外，但也都覺得是保有回憶的1台車，也希望他能延續這個特殊的台灣車種。

裕隆的勝利803年首度來到南台灣車聚，就選擇到內埔鄉。（記者陳彥廷攝）

裕隆的勝利803年首度來到南台灣車聚，就選擇到內埔鄉。（記者陳彥廷攝）

裕隆的勝利803的外表充滿時代的記憶。（記者陳彥廷攝）

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