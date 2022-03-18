為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    車主年紀比車小！裕隆803經典車老當益壯 淡水開到屏東車聚

    裕隆的勝利803年首度來到南台灣車聚，就選擇到內埔鄉。（記者陳彥廷攝）

    裕隆的勝利803年首度來到南台灣車聚，就選擇到內埔鄉。（記者陳彥廷攝）

    2022/03/18 00:05

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕車齡皆逾40年的裕隆勝利803，在剛出產時，是許多人心目中的代步夢幻逸品，屏東內埔鄉鄉代表鄧鏡斌也是其中1人，對老車念念不忘的他，成為車友後，就促成其它的同好長途拔涉來到內埔鄉車聚，近30輛老車一字排開，被細心呵護的外表是閃閃發亮，還有年紀比車還小的車主，特地從淡水開來屏東，延途拉風至極。

    「當兵時開過是念念不忘！」鄧鏡斌說，他服役時曾任駕駛兵，當時就是開這個裕隆803載著長官到處巡視，所到之處就知道長官駕到，光是看到就令人敬畏三分，雖然是國產車，但十足顯見當年在車界的地位，不過，他退伍後已無緣再買下新的803，曾相當後悔沒有早日入手，803外觀給人的感覺非現代車能比擬，尊榮感不僅未隨著車齡遞減，反而隨歲月益發彰顯。

    鄧鏡斌表示，在多年後輾轉得知有車友要出售，他趕緊接洽也順利圓夢，也發現其實在開老車的路上並不孤單，全台還有多台裕隆803，甚至還有部分車主組成的「全國勝利803經典車聯誼會」，他在接手後才得知以往因路途問題，大多車聚都辦在中部，但自己來自屏東，屏東還有位許振茂也是803的靈魂人物，因此大膽邀約車友來屏東，也謝謝車友們風塵僕僕來共襄盛舉。

    出廠時就花了43萬元買下803的九如鄉車友許振茂行駛至今，長年下來是車聚的靈魂人物，他指出，當年這個價格已可在現今交流道附近買下2甲農地，他曾被嚴凱泰邀請回廠展覽，經詢，這輛803國產僅8000輛，可說是限量，也被坊間視為高規格的國產「黑頭車」，採用柴油好保養易維護可以到處趴趴走，聚會會持續辦下去，老車不報廢，繼續展風華。

    來自淡水的車友蘇俊偉才42歲，年紀比在場的車子還小，且明明開過現代車，但卻是對803情有獨鍾，原來，小時候要是考完試，去看電影時，全家就會叫803計程車到戲院，而許多電影內的高級車也是用803年來演繹，對803是無法忘懷，他從淡水開了4個小時半的車來到內埔，他說，裕隆的勝利803，雖是日本車來台國產，但卻加上「裕隆」兩字，是對國產的肯定，接手時家人雖感意外，但也都覺得是保有回憶的1台車，也希望他能延續這個特殊的台灣車種。

    裕隆的勝利803年首度來到南台灣車聚，就選擇到內埔鄉。（記者陳彥廷攝）

    裕隆的勝利803年首度來到南台灣車聚，就選擇到內埔鄉。（記者陳彥廷攝）

    裕隆的勝利803年首度來到南台灣車聚，就選擇到內埔鄉。（記者陳彥廷攝）

    裕隆的勝利803年首度來到南台灣車聚，就選擇到內埔鄉。（記者陳彥廷攝）

    裕隆的勝利803的外表充滿時代的記憶。（記者陳彥廷攝）

    裕隆的勝利803的外表充滿時代的記憶。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    年近80老夫老妻開骨董車暢遊 網友喊：帥翻
    2022/01/19 20:06

    年近80老夫老妻開骨董車暢遊 網友喊：帥翻
    經典老車勾起青春回憶 陳其邁曾為把妹摔車還被笑
    2021/05/01 15:13

    經典老車勾起青春回憶 陳其邁曾為把妹摔車還被笑

    宜誠世界極 青埔正核心學區第一排
    藍色計程車「不惑」之年仍載客 車主：每天跑200公里
    2021/03/07 19:31

    藍色計程車「不惑」之年仍載客 車主：每天跑200公里
    妻嫌車子「又老又醜」他超犀利回嗆 網友笑喊：保重
    2021/02/25 23:13

    妻嫌車子「又老又醜」他超犀利回嗆 網友笑喊：保重

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    時代的回憶！名流機車 花蓮大會師
    2019/10/20 16:45

    時代的回憶！名流機車 花蓮大會師
    經典老車愛心園遊會揭幕 賞車人潮湧現
    2016/10/08 15:17

    經典老車愛心園遊會揭幕 賞車人潮湧現
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播