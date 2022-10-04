台南400年歷史溯源重要見證 大員市鎮、清代遺構考古出土
〔記者洪瑞琴／台南報導〕1624年荷蘭人決議在今安平古堡位址建造熱蘭遮城，台灣就此登上世界舞台。安平劍獅埕進行的考古發掘有重大突破，新出土荷蘭時期大員市鎮的街區遺構及疑似清代金門館遺構，堪稱台南400年歷史溯源的重要見證。
台南市文化資產管理處表示，這次考古發掘出土的清代鋪面遺構，經比對史料研判疑似為金門館。金門館是清代實行班兵制度時，由輪流來台駐守的班兵以部隊為單位所建造，作為供奉同鄉神明、聯誼聚會的會館。
原安平地區共有5處這樣的會館，包含閩安館、提標館、海山館、金門館、烽火館，目前僅有海山館留存，並指定為市定古蹟，發掘出疑為金門館的遺構，這項新發現更是振奮人心。
南市文資處表示，新出土遺物有許多重要發現，例如在17世紀的地層發現以大量的血蚶及少量碎蚵殼、紅磚作為鋪面的做法，可能是荷蘭時代文獻所提及的工法。另也發現來自日本九州的肥前燒卡拉克瓷、肥前燒宣明款瓷器等，說明當時安平地區已與日本往來貿易，可能為荷蘭時代，也或許與日本關係密切的鄭氏政權有關。
此外，同樣在17世紀的地層中，竟然有通常發現於新石器中晚期的「玉錛」，且經拉曼光譜檢測其成份與花蓮豐田閃玉相同，為此次發掘增添了神祕性。
為迎接「台南400年」，市府與成大考古所合作，陸續在石門國小、安平古堡周邊進行調查，過程中曾挖掘出熱蘭遮城的外城西牆及排水系統，也是台灣考古的新發現，今年持續在安平劍獅埕進行考古發掘，期望讓熱蘭遮城與大員市鎮重現世人眼中。
南市文資處表示，安平劍獅埕發現荷蘭與清代等不同時期的建築遺構，經召集專家學者現勘討論，研判這次所發現的荷蘭時期遺構，與成大建築系黃恩宇老師「從〈1643年熱蘭遮市地籍登錄簿〉探討17世紀台灣熱蘭遮市鎮的城市空間與街屋建築」的研究成果相吻合，為大員市鎮街廓研究提供更多資訊，也突顯400年前後的城市風貌變遷。
文資處表示，考古調查計畫不僅試圖找到更多台南400年來的歷史故事，也透過教育推廣導覽活動，讓更多人關心台南文史，就有安平居民指認出探坑裡一層層的遺構中，也包含啟建於日本時代的安平舊市場，後續也將透過3D掃描方式記錄發掘成果，讓更多民眾瞭解隱藏在地底下的豐富歷史。