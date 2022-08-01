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    退休投入公益助學 南市嚴正意、陳雪花獲教育奉獻獎

    台南大學退休教授嚴正意（左），獲選教育部今年「教育奉獻獎」。（圖由南市教育局提供）

    台南大學退休教授嚴正意（左），獲選教育部今年「教育奉獻獎」。（圖由南市教育局提供）

    2022/08/01 14:35

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南大學退休教授嚴正意及新營高中退休教師陳雪花，兩人退休後繼續為社會奉獻心力，投入公益，為學童課輔及擔任志工輔導學子。他們發揮所長加入助學行列，獲選今年教育部象徵教育界終身成就榮譽的「教育奉獻獎」。

    南市教育局表示，兩位得獎者，分別由台灣兒童暨家庭扶助基金會、台南市家庭教育中心所推薦。教育奉獻獎與其他獎項最大不同，在於表揚對象為已退休或離職的非現職校長、教師及軍訓教官，每年全國表揚人數只有20名，非常難能可貴。南市將安排兩位獲獎者於今年9月教師節表揚大會由市長黃偉哲公開表揚。

    台南大學退休教授嚴正意，今年已是第二次榮獲此殊榮，嚴正意自民國99年加入家扶中心課業輔導志工行列，服務足跡橫跨多縣市及偏鄉離島，至今屆滿12年，累積服務時數達1296小時。曾受嚴正意幫助的許多孩童，長大後紛紛考上心中理想學校，也利用假日時間回到課輔班指導學弟妹，做到了真正意義上「善的循環」。

    新營高中退休教師陳雪花，從事教育37年，除本職外，義務擔任學校認輔教師，輔導受情緒困擾所苦的學生，積極投入輔導工作，甚至將這份愛和能力延續至退休後的生涯，加入「家庭教育中心」、「衛生局」志工及「志工督導」工作，4年期間帶領111場次，兩年前更是取得阿德勒心理協會「親子諮詢師」證照，其奉獻的精神，令人佩服。

    新營高中退休教師陳雪花，獲選教育部今年「教育奉獻獎」。（圖由南市教育局提供）

    新營高中退休教師陳雪花，獲選教育部今年「教育奉獻獎」。（圖由南市教育局提供）

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