中元普渡紙錢量佔全年35％ 南市與8社福團體力推「以功代金」

中元普度期間，南市與社福團體合作，推出「以功代金」，民眾可於該8家社福團體網頁線上支付，或到四大超商的事務機操作捐款。（資料照）

2022/07/29 13:51

〔記者蔡文居／台南報導〕環保署與全國22縣市環保局共同推廣「中元普渡環保祭祀」，邀請大眾響應「以功代金」及「紙錢集中焚燒」，維護空氣品質也顧傳統民俗。今年台南市與8家社福團體合作推廣「以功代金」，民眾可將買紙錢的費用轉做公益，環保又兼做功德。

南市環保局統計，南市推動「以功代金」以來累積善款已達2069萬元，幫助約2萬5000個家庭。

環保局表示，中元普渡活動，是台灣一年之中紙錢焚燒量最多的民俗活動，約佔全年35%。短期間大量焚燒紙錢，除了不利空氣品質外，還可能造成火災或交通事故。呼籲寺廟、社區等辦理大型普渡活動，象徵性準備紙錢，盡可能將費用轉為「以功代金」，實際助人行善，也善待環境。另外，「紙錢集中燒」，該局全年無休免費載運，歡迎申請載運。

環保局表示，南市目前與北家扶、南家扶、創世、美善、蘆葦、瑞復、德蘭、鴻佳等8家社福團體合作推行「以功代金」，市民朋友可於該8家社福團體網頁線上支付，或到7-11、全家、萊爾富、OK等四大便利超商的事務機操作捐款。而在公立納骨塔舉辦法會期間，社福團體也會前往設攤。

環保局說，環保署鼓勵民眾利用超商捐款，只要在今年7月29日至8月31日捐款給公益機構，每筆可獲得2000點綠點，該綠點可兌換環保商品等活動。

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