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    台南六甲 表揚11位模範父親、4對鑽石婚夫妻

    台南市長黃偉哲（後右三）向六甲模範父親表達祝賀。（圖由公所提供）

    台南市長黃偉哲（後右三）向六甲模範父親表達祝賀。（圖由公所提供）

    2022/07/23 16:09

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市六甲區公所今天（23日）提前慶祝父親節，表揚六甲區模範父親暨鑽石婚楷模，由市長黃偉哲親自送上祝福，為了感謝黃偉哲協助推廣行銷六甲火鶴花產業，市長的小粉絲女童也獻上火鶴花束祝福黃偉哲父親節快樂。

    六甲表揚11位模範父親及4對鑽石婚楷模，為防疫特選在六甲多功能運動公園戶外辦理，並安排子女陪同父親及鑽石婚父母一起走紅地毯進場，接受現場祝賀，重溫嫁女兒辦喜事的氛圍。

    獲得六甲區「晶鑽爸爸」有吳慶雄、何復興、毛明山、陳迫、尤海存、陳豐隆、李村德、莊顯倉、陳景榮、蔡吉祥、黃銘洲；鑽石婚楷模為六甲里李錦裕、李黃清月；七甲里陳淡、陳張疑；大丘里林登戶、林陳秀足；中社里黎福源、黎趙秀蘭。

    其中莊顯倉代表六甲區獲選台南市晶鑽爸爸表揚，73歲的莊顯倉在嘉南農田水利會服務40餘年，年輕時由技工做起，在烏山頭水庫站長一職退休，是地方上敬重的楷模，他栽培3子1女皆有所成就。

    代表六甲區接受市府鑽石婚表揚為婚齡64年的六甲里李錦裕、李黃清月夫婦，85歲夫婦相互扶持，鶼鰈情深，相處之道在於互相溝通諒解，多些包容及體諒，看到彼此的優點，感情才會長長久久。

    黃偉哲表示，近年因疫情拉開人與人之間的距離，但對家人的愛應大聲說出來；他並肯定六甲公所運用在地農產火鶴花束致贈表達祝福，火鶴花語有熱情、關懷、祝褔意思，深具意涵。

    六甲區長陳啓榮說，舉辦表揚活動讓子女們向長輩們說出心中的感謝，令人感動。而鑽石婚夫妻能夠結婚超過60年彌足珍貴，為現代年輕夫妻樹立典範。

    市長的小粉絲女童獻上火鶴花束祝福黃偉哲（左）父親節快樂。（圖由公所提供）

    市長的小粉絲女童獻上火鶴花束祝福黃偉哲（左）父親節快樂。（圖由公所提供）

    六甲區模範父親走紅地毯進場，接受現場祝賀。（圖由公所提供）

    六甲區模範父親走紅地毯進場，接受現場祝賀。（圖由公所提供）

    六甲區表揚4對鑽石婚楷模。（圖由公所提供）

    六甲區表揚4對鑽石婚楷模。（圖由公所提供）

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