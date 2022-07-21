國小考遇這難題可以「找里長」？里長崩潰：拜託答案是「X」

台南南區大忠里長許智雄。（圖擷取自許智雄臉書）

2022/07/21 22:50

〔記者王捷／台南報導〕里長是最基層的民選公務員，因為現在通訊發達，里長為了獲得里民信賴，服務內容可說包羅萬象，但台南某間國小的一張考卷，讓台南南區大忠里長許智雄看了好崩潰，考卷上的是非題是「手機遊戲難破關可以找里長」，許智雄看到朋友傳來的考題，直呼拜託答案是Ｘ，他的為民服務已經夠刺激了，像是夜間巡公墓、抓猴子，甚至爬上三樓高抱小貓，如果還要讓他學怎麼玩手機遊戲真的太難了。

台南市南區大忠里包含了過去美軍基地駐台時留下的文化，還有殯儀館與部分墓地都在里內，居民平均年齡較高，由於許多里民都擔心墓地會有什麼「不好的東西」留在那，所以許智雄為了安撫里民，定期晚上到墓地騎車巡邏，他說，第一次當里長時真的怕怕的，晚上騎車過去還覺得特別涼，現在他做第二任里長了，已經習慣這種「涼感」。

但是，讓許智雄覺得更崩潰的是，竟然有國小的考券是，如果手機難以破關，可以找里長，現在里長服務真的百百種，有的里長關送餐給獨居老人、有的里長組成巡守隊，許智雄說，他以前是曾DIY做過淹水警報器，但如果還要他幫忙玩遊戲，要給他一點時間，但不管這是哪科考卷，拜託答案是Ｘ。

許智雄說，之前也有朋友傳給他一張考卷，一樣是是非題，題目是如果零用錢不夠可以找里長，結果學童回答Ｏ，讓他覺得苦笑，不過後來想想如果孩童來找里長求助要零用錢，也許可以發現一些家庭問題，提早回報給相關單位，但是遊戲沒辦法破關，真的超出他的範圍。

補教業朋友傳了一張考卷給他，是在問學童手機遊戲要是玩不過，能不能找里長。（許智雄提供）

許智雄之前也看過考卷出題，問學童能不能跟里長要零用錢。（許智雄提供）

許智雄到殯儀館或墓地巡邏時，還要拍照打卡傳群組證明自己當天有來巡邏。（許智雄提供）

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