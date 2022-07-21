玩遍古蹟只要150元 台南古蹟漫遊券看「殭屍展」有優惠

2022年新版「台南古蹟漫遊券」，將從23日開始販售，只要150元，暢遊台南必遊古蹟景點，圖為赤崁樓古蹟。（記者洪瑞琴攝）

2022/07/21 13:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民旅遊看這裡！南市文化局結合安平古堡、赤崁樓、安平樹屋、億載金城4大古蹟售票景點，推出的2022年新版「台南古蹟漫遊券」，將從23日開始販售，只要150元，包括熱門的南美館「亞洲的地獄與幽魂」也享優惠，輕鬆玩更省荷包。

南市文化局表示，年年熱賣4至5萬張的「台南古蹟漫遊券」，仍然維持150元的優惠價格，憑券即可暢遊府城古蹟赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城，自由搭配不一樣的遊程體驗。

票券設計每次都有新亮點，以插畫形式呈現台南古蹟特色，度過優閒愜意的台南日常，騎著車品嚐在地美食，一同來享受屬於台南的漫遊時光。

此外，憑券可至台版亞馬遜河之稱的「四草綠色隧道」、展出「亞洲的地獄與幽魂展」超人氣的台南市美術館、藝術殿堂奇美博物館（常設展）、工業風格的十鼓仁糖文創園區及眷村懷舊風格的水交社文化園區等5大必遊景點，享購全票6至85折的優惠折扣，讓你「遊地獄也遇到優惠」。

文化局表示，今年最超值的「台南古蹟漫遊券」將於23日起發售，限期販售至今年底，優惠價150元只在聯合發行的4處古蹟景點售票口獨家開賣；各園區門票使用皆無限期，這次來台南逛不完，下次來台南，還可以出示漫遊券繼續玩，超級貼心。

「台南古蹟漫遊券」可享四草綠色隧道優惠價。（記者洪瑞琴攝）

2022年新版「台南古蹟漫遊券」，可享南美館優惠價，參觀「亞洲的地獄與幽魂展」。（記者洪瑞琴攝）

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