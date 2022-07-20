台61線進台南不必繞大彎 曾文溪大橋2026年完工

南市將新建曾文溪景觀大橋，未來台61線西濱快速公路可以直接進入台南境內，兼具生態觀光效益。（南市工務局提供）

2022/07/20 20:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台61線西濱快速公路，未來進入台南境內不必再「繞大彎」，經市府向中央爭取新建曾文溪大橋已獲核准，2026年完工後，可讓61線直通台江大道，快速連結國道8號、台86線快速道路，完成大台南地區的「四橫三縱」高、快速道路路網最後1塊拼圖。

七股區三股里長黃仙立表示，目前台61線南下旅客要前往台南市區，需下十份交流道後，經市173線再轉上國姓大橋後才能到達，等於繞了一大彎，地方企盼曾文溪大橋早日完工通車，不僅民眾到台南市區不必擠假日車流很多的國姓大橋，外地民眾也可直接到達安南、安平及中西等區，節省很多時間外，也會帶動台南繁榮發展。

重機車友魏嘉良指出，台61線貫穿中北部各縣市，相當適合作為重機旅遊路線，不過到了台南境內，就無法再順利南下，必須繞行市173線再轉上國姓大橋，妨礙了行車順暢度，相當可惜。

曾文溪大橋建設經費66.36億元，行政院國家發展委員會於2020年1月通過建設計畫，並開始編列開闢新建預算，計畫自台61線七股區十份交流道跨曾文溪銜接台江大道，長度約3.4公里，全案預計2026年完工。

南市工務局表示，市長黃偉哲考量安全及曾文溪口開闊的地景及自然風光，爭取橋樑結構防海風鹽害潮水侵襲並在景觀效果採橋型、塗裝或光雕等方式展現，適時帶入地方意見及生態文化特色，讓民眾可以停下來佇足觀賞河川之美，及台江國家公園的壯闊，成為兼具交通安全及觀光功能的景觀大橋。

工務局表示，為了配合西濱快速公路曾文溪橋建設，台江大道（2-7-60M道路）也已開闢到曾文溪南岸堤防以便銜接，包含都市計畫變更、用地取得及相關地方協調事務，都市計畫個案變更預計今年8月底發布實施，加速建設推動。

南市曾文溪大橋新建工程示意圖。（南市工務局提供）

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