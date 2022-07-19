台南區高級中等學校免試入學分發錄取率99.36％

台南111學年度高級中等學校免試入學今日放榜。圖為台南一中校園。（記者洪瑞琴攝）

2022/07/19 15:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南111學年度高級中等學校免試入學於今（19）公告錄取結果，繳交報名學生總數1萬122人，共有1萬58人獲錄取，3人獲增額錄取，錄取率為99.36％，7月21日報到，各校缺額將於8月8日前公告續招資訊。

台南一中錄取640人，其中622人是台南區，18人來自高雄區。台南女中錄取台南區609人、高雄區16人，共625人（包含補考、身心障礙、原住民等外加名額），音樂班亦是滿招，新生錄取27人（含1位特殊生），其中男生10人、女生17人。南二中錄取男生371人、女生252人、美術班25人，加上高雄區7人共655人滿招，往年大概會有10幾位就讀五專或軍校沒有來報到。

南市教育局長鄭新輝說，為了避免粗略的會考3等級區分引發不公平爭議，台南區將3等級4標示（A++、A+、A、B++、B+、B、C共7級分），換算為積分（A++7分，以此類推），並將寫作測驗一起納入計分，這次免試入學經分發作業後，同分增額錄取只有3位，成效顯著，而同分增額的學校及科別分別為曾文家商資料處理科、餐飲管理科各1位、長榮女中餐飲管理科1位。

南市教育局表示，這次免試入學各類特殊生部分，原住民學生計83人完成繳表，其中以一般生名額錄取者計33人，以外加名額錄取者計50，錄取率100％；身心障礙學生103人完成繳表，其中以一般生名額錄取者45人，以外加名額錄取者計56人，2人未錄取，錄取率為98.05％。另外，會考補考生120人繳表，其中有118人錄取，2人未錄取，錄取率為98.33％。

南市教育局表示，免試入學錄取名單除由各招生學校於學校網頁及校門口公告外，免試入學承辦學校國立新化高工也將以手機簡訊傳送錄取結果通知每位學生，學生亦可上網查詢，獲錄取學生應於7月21日上午依各校指定時間及方式報到。

教育局表示，分發作業完成後經統計尚有1361名缺額，各招生科實際缺額將於7月25日後，依學生報到後覈實統計，有缺額學校相關續招資訊將於8月8日前統一公布於教育部免試入學續招資訊網供查詢。

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