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    慶祝池王爺生 台南塩田鎮安宮請吃平安魯麵

    池王爺聖誕，今天許多友宮廟代表及貴賓都來到塩田鎮安宮參拜祝賀。（記者王姝琇攝）

    池王爺聖誕，今天許多友宮廟代表及貴賓都來到塩田鎮安宮參拜祝賀。（記者王姝琇攝）

    2022/07/16 17:19

    〔記者王姝琇／台南報導〕塩田鎮安宮今年初啟動重修至今，已募得善款逾350萬，今日逢主神池府千歲聖誕，廟方舉辦活動感謝鄉親支持。重修主委蔡麗青表示，盼政府能成立專責窗口協助各大小宮廟重修事宜，永續府城及台江廟宇文化。

    為慶祝池王爺聖誕以及感謝各界捐款協助修復廟宇，塩田鎮安宮及重修委員會16日於廟前舉辦慶祝活動，現場不但有安排卡拉OK歡唱，邀請中華圓夢公益展望會來替民眾撥筋舒壓按摩，更為信眾準備了平安魯麵，讓大家吃平安。

    蔡麗青表示，鎮安宮自農曆年啟動重修至今，鄉親踴躍捐款使得重修工程進度順利，除感謝鄉親及各界善心大德的支持，同時也表示，需要協助整建的廟宇很多，尤其越有歷史的宮廟重建過程也越困難，希望政府能成立專責機關來協助各大小宮廟重修事宜，減輕管理者壓力，永續府城及台江廟宇文化。

    鎮安宮主委王正吉表示，非常感謝重修委員會蔡麗青主委及全體委員全力協助，否則單靠自己一己之力實在難以完成這個重擔，團結力量大，順利完工後，來年也將盛大舉辦感恩平安宴，感謝鄉親們大力支持，讓一切圓滿順利。

    今天許多友宮廟代表及貴賓也都來到塩田鎮安宮參拜祝賀，包括鹿耳門天后宮主委林明俊、新住民人權展望會全國總會理事長張晉祥，以及安南區長葉誌明也代表市長黃偉哲前來致意。

    慶祝池王爺生，台南安南區塩田鎮安宮今天辦活動請民眾吃平安魯麵。（記者王姝琇攝）

    慶祝池王爺生，台南安南區塩田鎮安宮今天辦活動請民眾吃平安魯麵。（記者王姝琇攝）

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