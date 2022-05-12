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    時薪人員控知名服飾「流汗工廠」 台南市勞工局：有違法證據就查

    知名服飾品牌被貼標員控訴，忽略基層貼標員的工作環境。（記者王捷攝）

    知名服飾品牌被貼標員控訴，忽略基層貼標員的工作環境。（記者王捷攝）

    2022/05/12 23:46

    〔記者王捷／台南報導〕台南市一家知名服飾品牌被貼標員投訴，為減少倉儲成本，聘用時薪人員連夜整貨，卻以環保為由減少照明，也不准開空調，百坪大的密閉店面只靠2支工業電扇通風，簡直是「流汗工廠」，他離職後，人力仲介公司竟以「工作未交接完成」沒付薪水；記者求證品牌與人力仲介公司，都未獲回應；台南市勞工局指出，勞工遇到類似問題可提出申訴，業者若有違法事證，將依法追查釐清責任。

    這家服飾店直接從海外進貨到店面，再透過人力仲介聘用兼職貼標員分類，並在海外的價格標籤上貼上國內的售價，這種經營模式減少配貨量，不需倉庫囤貨，降低庫存與物流成本，台灣分公司的業績曾衝上亞洲前三名。

    這名貼標員說，他從兼職貼標員到主管工作了10年，但公司卻為了成本犧牲他們的工作環境；他說，因為標籤很小，如果貼錯，導致結帳後造成業者損失，貼標員須賠償差價，一開始店家室內燈光照明充足，後來才以環保、減碳等理由逐步減少照明，目前在台南的分店約只剩下當初30％的照明，去年11月起，夜間還停止空調。

    他認為，即使照明、空調等工作環境條件改變，報酬也沒有提升，業者仍要求同樣的效能，且因為更換人力仲介公司的緣故，薪水又要重新談，例如他原本是領月薪，後來換了仲介公司，變成時薪，且限制加班時數。

    記者實際到打烊後的店面觀察，由於店門拉下鐵網，無法看見店內狀況，感覺起來光線並不算很昏暗，雖然有聽到電扇轉動聲，從店門外的角度看不到電扇；記者致電求證，也未獲得業者回應。

    勞工局指出，這名貼標員的控訴內容似乎沒有違反勞基法，不過，仲介公司扣離職員工薪水，或因貼錯標籤直接扣貼標員薪水，恐違反勞基法第22條，但這必須確認勞資雙方的工作合約等細節，才能還原全貌，建議這名貼標員先向勞工局提出申訴。

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