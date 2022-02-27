紀念228籲中正路東側更名 台南湧言會催生湯德章大道

台南湧言會7位民進黨市議員擬參選人在中西區中正路、忠義路口，催生忠義路到湯德章紀念公園（圖後方處）約170公尺中正路段更名為湯德章紀念大道。（記者王俊忠攝）

2022/02/27 16:59

首次上稿 11:51

更新時間 16:59

〔記者王俊忠／台南報導〕轉型正義聲聲喚！228前夕，27日上午，台南湧言會7位市議員擬參選人集結在中西區中正路、忠義路口，齊聲疾呼228受難者湯德章紀念公園不該與有加害者意象的道路連結，台南市政府應將連接湯德章公園的中正路東側1小段，更名為湯德章紀念大道，讓台南的轉型正義能具體落實。

對此，台南市府發言人田玲瑚表示，「以路名紀念歷史、提高台南人的在地認同」是很好的建議方向。在符合市民便利的前提下，市府會積極研擬相關政策，也由於涉及層面較廣，應審慎評估處理。

來自溪北地區的張豪澤、李開通説，大台南以「中正」為名的街道數目居台灣之冠。228事件是台灣歷史上的大事，在台南以228加害者為名的街道高達38條，以受害者命名的街道卻付之闕如，這是對史實的嘲諷，更是台南轉型正義上的重大破口。

前市府觀旅局長陳俊安認為，不避諱單一歷史事件的功過討論，才能讓史實歸於純淨，原市區的中正路與湯德章紀念公園，加害者與受害者相互連結，讓人有歷史錯置、牛驥同皁之感。

永康與南關線的陳世霖、陳皇宇表示，他們所在區域已有不少中正南路、中正北路；永康與關廟還另多出1條中正路，對在地民眾來說，可謂無處不中正、無日不中正。2人認為，挪出1小段的中正路改名為湯德章大道，讓為土地蒙難的受害者得到應有的緬懷與表彰，這非關意識型態的爭論，而是轉型正義重要的一環。

近日甫加入湧言會的東區陳金鐘説，轉型正義是擺脱威權後，所有新興民主國家需共同面對的課題，在動盪的年代，湯德章先生展現非凡的情操，台南能有道路以他命名，極其必要。

出生於台南老城區的林建南表示，台南眾多中正路中，以原市區東銜湯德章紀念公園、西接台南運河的中正路最具指標。1998年，前南市長張燦鍙將民生綠園改名為湯德章紀念公園，雖讓台南的轉型正義奠下基礎，但也留下加害者與受害者相互連結的遺憾。

林建南強調，台南湯德章大道的設置，可仿效1996年時任台北市長的陳水扁，將介壽路易名為凱達格蘭大道路的模式。他説，忠義路到湯德章公園的1小段中正路，僅約170公尺長，公家機關多，民宅商家僅15、6家，易名成本不高，卻能讓台南的轉型正義跨出巨大的1步。

台南湧言會認為，台南是台灣歷史源頭、民主應許之地，在台灣的轉型正義中，具領頭羊地位。台南需不需要1條以湯德章為名的道路？讓228加害者與受害者相互連結是否妥適是嚴肅的命題。該會強調，2017年時，立委王定宇即有此更名呼籲，如今在民主浪潮興起、轉型正義聲聲喚的今日，湧言會所有夥伴會持續為湯德章大道的催生奮戰到底。

台南湧言會7位民進黨市議員擬參選人在中西區中正路、忠義路口，催生忠義路到湯德章紀念公園（圖後方處）約170公尺中正路段更名為湯德章紀念大道。（記者王俊忠攝）

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