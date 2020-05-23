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2020雙壩自行車挑戰賽 3騎士追撞輕傷

2020台南雙壩騎跡自行車二日公路挑戰賽今、明2天舉辦，吸引不少來自各地的單車好手參加。（記者萬于甄翻攝）

2020台南雙壩騎跡自行車二日公路挑戰賽今、明2天舉辦，吸引不少來自各地的單車好手參加。（記者萬于甄翻攝）

2020-05-23 11:54:21

〔記者萬于甄／台南報導〕近期室內外活動因疫情關係紛紛暫停，但為落實「樂在運動，活得健康」理念，台南市玉井區體育會仍在今、明兩天舉辦「雙壩騎跡自行車二日公路挑戰賽」，但上午卻傳出有3名單車騎士因行駛距離太近，不慎追撞在一起，所幸，3人均輕傷送醫，並無大礙。

雙壩騎跡自行車公路挑戰賽由台南市玉井區體育會主辦，今年因受梅雨鋒面影響，就怕賽道部分路線天雨路滑、且有落石，因此，今環南化水庫僅循台3線經楠西區、嘉義大埔後原線返回；明日環曾文水庫挑戰賽路線則循台3線、台20乙線，行經南化、左鎮、山上、大內、官田、六甲等區，並沿175市道沿曾文水庫道路，銜接台3線返回玉井，全程約112公里。

孰料，今上午卻傳出3名單車騎士在台3線355公里處發生追撞，南市消防局獲報後，除派遣楠西消防分隊前往救援外，也協請嘉義縣消防局大埔分隊支援，救護人員抵達現場時，先為患者檢傷，3人因手、腳肢體多處受到擦挫傷，分別由救護車送往麻豆新樓、柳營奇美醫院就醫，所幸並無大礙。

為確保用路人及參賽選手之安全，主辦單位事先依規定申請路權，玉井警分局今也派出警力協助交通疏導，同時出動空拍機攝影，協助掌控車流動態，而往年易摔車地點由志工搖旗吹哨警戒，希望讓所有參賽車友體驗一場台南山區美景之旅。

2020雙壩自行車挑戰賽今上午傳出3名單車騎士因距離過近不慎追撞摔車，3人肢體多處擦挫傷，送醫後所幸並無大礙。圖為示意圖，非當事人。（記者萬于甄翻攝）

2020雙壩自行車挑戰賽今上午傳出3名單車騎士因距離過近不慎追撞摔車，3人肢體多處擦挫傷，送醫後所幸並無大礙。圖為示意圖，非當事人。（記者萬于甄翻攝）

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