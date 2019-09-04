南市議員蔡育輝賭上職位︰不信陳明文300萬是創業資金

2019-09-04 13:14

［記者劉婉君／台南報導］高鐵昨天尋獲一只裝有300萬元的行李箱，嘉義立委陳明文次子陳政廷事後指出，錢是父親要讓他去菲律賓開店的資金。不過，台南市議會國民黨團對這樣的說法存疑，要求檢調單位查明資金來源及去處，黨團書記長蔡育輝更賭上議員職位，「如果證實陳明文父子的說法是事實，我願意馬上辭去議員！」

台南市議會國民黨團今天召開記者會，市議員許至椿、蔡淑惠、蔡育輝、王家貞、林燕祝針對300萬現金的行李箱提出多項質疑，蔡育輝更戴上陳明文的面具、拉著行李箱進入會場，懸賞另一只行李箱。

國民黨團表示，300萬元現金的行李箱遺落在高鐵上，一般人早就急著報警了，懷疑還有另一只更多現金的行李箱，要求高鐵提供監視錄影帶，確認當時陳明文提了幾只行李箱搭乘高鐵，也呼籲全民一起辦案，歡迎當時同車的乘客向國民黨團提出檢舉，並要求檢調單位立案調查，該筆資金有無涉及選舉，給台灣一個乾淨的選舉。

蔡育輝說，帶300萬元現金到菲律賓開店不合常理，他敢賭上議員職位，「不要把人民當成阿呆、憨憨。」國民黨團也高呼口號，要求「陳明文說清楚、講明白，錢從哪裡來？要往哪裡去？」

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