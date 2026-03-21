鯉魚潭水庫水情差 春耕用水疑遭排擠

后里區農民抱怨缺水灌溉，溝渠不見水流。（記者廖耀東攝）

久未降雨，鯉魚潭水庫蓄水量已跌破卅四％，為穩定供水，台灣自來水公司抽取大安溪伏流水支應民生與農業使用，引發后里農民反彈。后里區公館里長馮詠淮痛批，官方原稱每日僅抽水十小時供民生，其餘十四小時留供農業，實際上幾乎全天候抽水輸往給水廠，質疑公部門形同「搶水」，導致春耕農田無水可用，秧苗瀕死。

抽取伏流水 給水廠疑「搶水」

約六十名農民向立委楊瓊瓔陳情，強烈主張停止抽取大安溪伏流水，優先保障農業灌溉，后里區賴姓農民說，栽植約一甲地水稻，因近期大安溪水量不足，天候不穩定，剛插好秧苗，卻沒水灌溉，后里區太平里一帶最為明顯；果農賴小姐說，栽植的葡萄缺乏灌溉水源，果實長不大。

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水利署︰以農業用水優先

經濟部水利署中區水資源分署及台水公司允諾，未來大安溪伏流水將以農業用水為優先，由農田水利署台中管理處負責滾動式調節，在確保農業灌溉無虞後，若仍有餘裕，才抽取提供台水公司使用。

楊瓊瓔表示，在鯉魚潭水庫蓄水僅剩約卅四％的情況下，務必延長水庫供水時程，避免水情進一步惡化，衝擊民生與農業發展。

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