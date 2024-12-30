台中海線社宅 候補件數近2萬

中市議員楊典忠表示，梧棲三民社會住宅，很多民眾反映候補等太久。（楊典忠提供）

2024/12/30 05:30

為已完成件數2908戶的6.4倍 供不應求 議員促加速興建

〔記者蘇金鳳／台中報導〕社會住宅供不應求，民進黨議員楊典忠指出，市府自二○一八年豐原安康段社會住宅開放抽籤入住以來，至今已完成九處社會住宅，共計二九○八戶，但候補案件卻高達一萬八七四二件 ，候補案件為完工戶數的六．四倍，究竟要讓民眾等多久？要求市府快加速興建社宅，讓有需求民眾儘早有社宅可居住。

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台中市住宅處表示，社會住宅是區域整合、跨域服務的公共資源，台中市都發局（住宅處）目前依據各區域人口成長率等綜合考量，所評估的需求優先區位，目前依序為市區、屯區、山線及海線。

人口增加 民眾怨：要等待多久？

議員楊典忠表示，台中市民等社宅的候補者眾，以目前梧棲三民段社會住宅為例，一、二、三房型總戶數為三○○戶，但是等待案件高達六八九件。

楊典忠強調，原梧棲三民社會住宅用地規劃分期興建，但規劃之初需求評估過於保守，以致社會住宅用地僅開闢一半，梧棲三民社會住宅一期於二○二二年三月開放抽籤入住，後續申請案件陸續增加，多數民眾反映排隊等待時間太長，而台中港區新興產業逐漸發展，清水、梧棲、沙鹿人口近年來也越來越多，市府有必要儘速規劃興建梧棲三民二期社會住宅。

楊典忠強調，中市社會住宅至今仍供不應求，以目前市府已完工、興建中與規劃中社會住宅總戶數為一萬○二三一戶，即便加計中央興辦八○○○戶，總計一萬八二三一戶，仍不夠目前候補等待戶數一八七四二戶，市府應積極與中央研商中市社宅不足的問題，以照顧更多需要社宅的人。

住宅處︰住都中心已盤點將達1434戶

住宅處表示，中央的住都中心已於海線地區盤點清水區銀聯段預計有五○九戶、清水區海濱段預計有五○九戶及沙鹿區榜文段有一一六戶等二處基地納入社宅評估儲備用地（實際興辦進度須依中央公開資訊為準），加計梧棲三民好宅的三○○戶，預計達到一四三四戶，可跨區服務海線地區。

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