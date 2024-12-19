差114人 台中太平區人口月底有望破20萬

還差114人，台中市太平區人口月底前有望突破20萬人，成為全市第四個人口突破20萬人的行政區。（記者陳建志攝）

2024/12/19 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區近年在交通便利，以及重劃區建案陸續興建下，人口持續成長，太平區戶政事務所統計至本月十七日止，人口數達十九萬九八八六人，還差一一四人，就達到廿萬人口，因最近二個月每月都增加三百多人，預估十二月底前，人口可望突破廿萬人，成為台中市第四個人口超過廿萬人的行政區，屆時公所將能增加一名副區長的編制。

交通便利、建案多 吸引遷入

太平區人口在二○一四年七月突破十八萬人，在台七十四線快速道路通車，縮短聯外及到市區的距離，還有新光重劃區的建案，一個接一個興建下，吸引外來人口遷入，雖在少子化衝擊下，人口仍穩定增加，並在二○一八年四月時突破十九萬人。

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太平區戶政事務所統計，太平區人口今年一月底時已達十九萬八四二○人，距離廿萬人只差一五八○人，至本月十七日，人口達十九萬九八八六人，距離廿萬人門檻只差一一四人，因十月、十一月，每月都增加三百多人，依此成長速度推算，預估本月底前人口可望突破廿萬人。

6年增萬人 可增1名副區長

太平區長許貴芳表示，太平區近年因重劃區建案持續推出，加上生活機能和環境越來越好，人口成長明顯，自己六年前剛擔任太平區長時，人口約十九萬人，經過六年人口已增加約一萬人，只差一一四人，顯示太平是個宜居的地方。

許貴芳表示，若人口正式突破廿萬人後，市府和公所將會舉辦慶祝活動，若可持續維持超過廿萬人達半年，更可增加一名副區長的編制來服務民眾。

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