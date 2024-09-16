立人高中數學老師兼上美術 違反教學正常化

台中立人高中遭爆料，這學期高三的藝能科目，幾乎都由數學、英文、國文等升學考試科目的老師兼課，公然挪用藝能科上學科正課，違反教學正常化。（記者陳建志攝）

2024/09/16 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中私立立人高中遭爆料，這學期高三的藝能科目，幾乎都是由數學、英文、國文等升學考試科目的老師兼課，批評校方公然挪用藝能科上學科正課，嚴重違反教學正常化規定；市府教育局表示，學校確有未依課表授課情形，已要求校方加強督導。

一位陳姓民眾向本報投訴，這學期立人高中高三課表學科老師兼教藝能科現象普遍。一位高三同學就說，開學當天一節課是美術課，但授課老師是數學老師，老師一走進來上課就說，這堂課就是數學課，便開始拿數學教材上學科課程，完全違背一○八課綱精神，也明顯違反教學正常化的規定。

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立人高中校長劉坤源坦承，有數學老師兼課教美術的狀況，但強調老師授課前已依「非專長領域教師授課」的模式，辦理相關研習活動，並經過各科教學研究會共同擬定配課科目教學內容以及年級統一的評量標準。

市府教育局表示，經查立人高中確有配課藝能科情形，已要求校方加強督導，對於學校未依課表授課情形，也將納入未來私校獎補助參酌。

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