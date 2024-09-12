（台中）守護行人安全 「正義大執法」到年底

台中市行人車禍死亡人數較去年同期增加，市警局辦理相關交通預防宣導。（警方提供）

2024/09/12 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕今年一月至六月全台交通事故死亡人數較去年同期減少，但行人交通事故死亡數據卻較去年同期增加，以台中市而言，行人車禍死亡人數也較去年同期增加七人，市警局為此即日起執行為期四個月的「行人正義大執法」專案，針對闖紅燈等四大違規項目嚴格取締開罰。

上半年行人車禍28死 比去年多

交通部近日公布今年一月至六月的交通事故死亡數據，全國有一四二八人，較去年同期減少一四一人，台中市有一四二人死亡，較去年同期減少三十六人，減幅為全國最高，惟行人交通事故死亡數據，全國一八三人，較去年同期增加十人，台中市行人車禍死亡有廿八人，也比去年同期廿一人，增加七人。

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交通大隊昨指出，從以上數據顯示，將針對行人交通事故作為執法重點，自今年九月一日起至十二月三十一日止，執行「行人正義大執法」專案，重點取締項目有「闖紅燈、車不讓人、路口搶快提前左轉彎、行人違規」等四大違規項目。

闖紅燈、車不讓人等 嚴格開罰

主要罰則，包括：闖紅燈處一千八百元以上五千四百元以下罰鍰；車不讓人，處一千二百元以上六千元以下罰鍰；行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎，處六百元以上一千八百元以下罰鍰；行人不依標誌、標線、號誌指示或警察指揮，擅自穿越車道，處五百元罰鍰。

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