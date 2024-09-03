為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    F1紅牛車隊28日台中飆速 捷運推彩繪車廂

    中捷彩繪車廂可跟賽車手角田裕毅同框拍照。（記者蘇孟娟攝）

    中捷彩繪車廂可跟賽車手角田裕毅同框拍照。（記者蘇孟娟攝）

    2024/09/03 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣首度迎來一級方程式賽車（F1）展演，Red Bull （紅牛車隊）賽車展演廿八日將在台中市飆速，捷運公司推出紅牛賽車彩繪車廂，市長盧秀燕昨親開箱，與車廂內賽車跑道、燒胎痕跡，還有當天演出的賽車手角田裕毅肖像同框，邀民眾搭捷運提前感受飆速快感，也籲民眾當天搭捷運參與。

    F1賽車紅牛車隊今年選在台中市展演，也是亞洲唯一舉辦城市，將在市政路飆速，中捷自二日起到卅日爭取授權配合推出紅牛車隊彩繪車廂，讓民眾提前感受賽車氛圍；因當日將湧三萬人觀看，盧秀燕籲民眾搭捷運到現場最便利，可在水安宮站或市政府站下車。

    盧秀燕說，紅牛車隊之前在美國選擇華盛頓、在日本選擇東京等都在首都舉行，台灣首選台中，證明台中在世界眼中有首都級的表現；展演三萬票券近八成是外地遊客購買，台中推出逾二百家特約店家、國運中心二人同行一人免費、公車捷運單日票最低六三折、限量Red Bull授權悠遊卡五千張、台中通APP答題挑戰抽原廠模型車與住宿券及逢甲、一中商圈限量五百元優惠券等好康。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播