F1紅牛車隊28日台中飆速 捷運推彩繪車廂

中捷彩繪車廂可跟賽車手角田裕毅同框拍照。（記者蘇孟娟攝）

2024/09/03 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣首度迎來一級方程式賽車（F1）展演，Red Bull （紅牛車隊）賽車展演廿八日將在台中市飆速，捷運公司推出紅牛賽車彩繪車廂，市長盧秀燕昨親開箱，與車廂內賽車跑道、燒胎痕跡，還有當天演出的賽車手角田裕毅肖像同框，邀民眾搭捷運提前感受飆速快感，也籲民眾當天搭捷運參與。

F1賽車紅牛車隊今年選在台中市展演，也是亞洲唯一舉辦城市，將在市政路飆速，中捷自二日起到卅日爭取授權配合推出紅牛車隊彩繪車廂，讓民眾提前感受賽車氛圍；因當日將湧三萬人觀看，盧秀燕籲民眾搭捷運到現場最便利，可在水安宮站或市政府站下車。

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盧秀燕說，紅牛車隊之前在美國選擇華盛頓、在日本選擇東京等都在首都舉行，台灣首選台中，證明台中在世界眼中有首都級的表現；展演三萬票券近八成是外地遊客購買，台中推出逾二百家特約店家、國運中心二人同行一人免費、公車捷運單日票最低六三折、限量Red Bull授權悠遊卡五千張、台中通APP答題挑戰抽原廠模型車與住宿券及逢甲、一中商圈限量五百元優惠券等好康。

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