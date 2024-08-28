台中十方啟能中心 打造多感官農場

十方啟能中心的多感官園藝小農場修復重啟，協助學員復健，也將邀請外界學生來與學員互動，共融共享。（記者蔡淑媛攝）

2024/08/28 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕位於北屯大坑山區的十方啟能中心，照顧一一○名身心障礙者，前幾年因豪雨成災，毀損校區邊坡、園藝治療場地，在社會愛心挹助下陸續修繕，改善教學環境與安全工程，園藝治療場也修復完成，打造成多感官園藝小農場，協助學員復健，也將結合生命體驗營，邀請外界學生來與學員互動，共融共享。

十方的多感官園藝小農場昨天落成啟用，企業家藍先生、晨禎營造及聚暉公司等社會愛心人士共同剪綵，啟能中心主任游月菊表示，我們將環境打造成一個更友善空間，為身心障礙的孩子帶來更多的安全感和開心學習場所。

園藝治療場地在豪雨中毀壞，土石泥濘，十方花費二年整地、修復，重新恢復，並新搭一座溫室，主持人胡瓜去年七月募款餐會大舉協助，企業及愛心人士陸續捐助下，教室環境能全面修繕，預計於今年八月底完工，多感官園藝小農場也將啟用。

藍爸爸也說，十方位處北屯大坑山區，非常偏遠，每次看到小朋友及學員的勇氣及學習精神，由衷敬佩，為他們加油。

游月菊指出，小農場能提供智能障礙、自閉症、多障者學員們穩定情緒、提高其認知及工作發展能力，並助習得一技 之長，但後續包括工具室及園藝用具、DIY區域、灑水設備、花圃苗種及園藝治療等仍需不少經費，希望社會能繼續協助。

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