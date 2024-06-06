台中綠美圖兩館共構 議員：勿「各看各的」

綠美圖五樓有露天空中花園串連兩館，引進自然流動風，並具有穿透感。（記者蘇孟娟攝）

2024/06/06 05:30

主體工程完成 拚明年底營運 文化局：加強聯結在地藝術

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全國首座美術館與圖書館共構的台中市「綠美圖」預計明年底營運，市議會教育文化委員會五日考察，議員呼籲，首座市立美術館應與在地藝術聯結，讓國際看見文化城的藝術能量；兩館串連更應相輔相成提昇藝文人口，而非借書、看展「各看各的」；文化局強調，會以策展方式加強在地藝術與國際連結。

綠美圖由國際知名建築師妹島和世與西澤立衛設計監造，二○一八年動工，建設局長陳大田指出，主體工程竣工，預計年底點交給文化局，昨日議員關切台中市首座市立美術館相關規劃。

呼籲引導閱讀人口走進藝術

議員陳淑華指出，台中向來有文化城之稱，盼未來營運不能只重國際，忽略在地藝術及藝術家的能量；議員江肇國關切，市立圖書館免費開放，市立美術館是否採收費參觀。

議會教育文化委員會召集人、議員李中及江肇國建議，綠美圖應設法讓屬性不同的兩館「融會貫通」，尤其，比起借書的龐大愛書人，美術館向來屬於小眾市場，應設法讓「閱讀大眾」走進藝術的「小眾世界」，而非流於「各看各的」。

美術館最大展間挑高27公尺

文化局長陳佳君強調，將以聯展、策展方式，致力推動國際與台中在地藝家對話；市立美術館館長賴依欣指出，美術館共有五大展覽空間，最大展間挑高廿七公尺，全國最高，將致力以策展和藝術計畫打造「台中藝術基因庫」，正規劃開幕展，將以大台中美術史為基礎詮釋，結合逾六百件美術館典藏作品、在地藝術家創作、當代藝術創作與委託新作等展出。

3個樓層連通 展演連結圖書

賴依欣強調，未來兩館一、二、五樓能連通，另有連動機制，包括展演結合相關圖書呈現，更加強活動連結，民眾進館後不會感到館際分明；並將研究是否常設展開放參觀，部份特展再酌收費用等方式營運。

綠美圖明年底營運，其中市立美術館有挑高廿七公尺的展間，全國之最，令人驚豔。（記者蘇孟娟攝）

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