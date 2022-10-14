挺18歲公民權 學生會串連巡講

宣傳18歲公民權複決投票，台中大學學生會串連推巡迴講座。（逢甲學權部提供）

2022/10/14 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「十八歲公民權」修憲複決案年底將併同地方選舉舉行，考量該修憲影響台灣青年參政權的保障，台中包括逢甲、東海及亞洲大學學生會串連發起「十八歲公民權校園巡迴講座」，盼讓更多年輕學子了解修憲意義。

逢甲大學學生會學權部指出，年底的「十八歲公民權」修憲攸關青年參與公共事務甚至政治的權利，更應讓年輕族群了解意義，因此與東海、亞大學生會攜手推動「十八歲公民權巡迴講座」，除盼藉講座等校園推廣，讓關心或還不甚清楚的年輕族群了解這項投票的意義外，更讓認同或是對十八歲是否已具備足夠認知等能力存疑者有對話空間。

中部大學學生會串連「十八歲公民權巡迴講座」首發場在逢甲大學起跑，逢甲大學學生會邀東海大學政治學系教授沈有忠主講，現場湧進近百名學生參與，有支持十八歲公民權的學生指出，歐美民主國家及臨近的日、韓，早已將選舉權行使年齡設為十八歲，台灣應快跟上國際腳步，讓十八歲到廿歲間的民意更能呈現。

另有學生認為，部份對十八歲公民權存有疑慮者多憂思想不夠成熟、穩定等，但從講座中教授沈有忠的比喻，指過去也曾有過質疑女性參政、膚色人種參政等，但到現代社會這些均已是民主社會下的常態，認同透過講座的對話，讓對不同看法者有更多溝通。

逢甲大學學權部指出，後續會再與更多大學連結，另也研究是否規劃「返鄉專車」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法