環團批空品退步 中市府：已達標準

台灣環境公義協會等環團、學者開記者會指中央及各地方政府推動空污改善措施，全國PM2.5都有改善，台中市PM2.5乾淨程度卻退步。（記者蔡淑媛攝）

2022/10/14 05:30

學者：PM2.5乾淨程度從第9名退步到第12名 盧秀燕強調台中是中南部第一個達標的城市

〔記者陳建志、蔡淑媛／台中報導〕台灣環境公義協會、台灣中社等環團、學者昨開記者會指中央及各地方政府推動空污改善措施，全國PM2.5都有改善，台中市PM2.5乾淨程度卻從第九名退步到第十二名，盧秀燕還成為台中市第一個空品被屏東超越的首長，批盧是空污打假球、空污詐騙犯，盧秀燕則強調台中是中南部第一個達到國家空氣品質標準的城市，現在空污季請大家抬頭看天空就知道了。

教授莊秉潔：去年屏東已比中市好

中興環工系教授莊秉潔表示，盧市長指台中是中南部首個達到國家空品標準城市的說法是錯誤資訊，事實是二○二二年還未結束，是否能達標還未知，但今年上半年屏東縣空品PM2.5為十三．三微克已確定比台中市十四．二微克好，另屏東縣在二○二一年PM2.5為十五．四微克，台中市十六．九微克，顯示去年屏東已比台中市好，目前才是中南部的第一名，而非台中市，呼籲盧市長不要不實文宣。

空品維護區 台中明年九月才啟動

針對移動污染源，莊秉潔表示，高雄等五都已啟動空品維護區，台中卻要等到明年九月，高雄軌道運輸持續建設包括輕軌上路、電動公車增加、中鋼煤爐也全停用，台中市進度卻遲滯不前。

台灣環境公義協會理事長洪正中表示，全國空品都在進步，盧秀燕的地方空污改善政策幾乎交白卷；台中市北區錦平社區發展協會理事長游金隆說，台中的空氣沒有變新，還被屏東超越實在很掉漆，我們不是與盧市長唱反調，而是關心社區的健康；中社理事蘇勳壁表示，盧秀燕是空污的詐騙犯、打假球，換掉盧秀燕，台中空氣變清新。

盧秀燕：最重要還是要民眾有感

盧秀燕出席太平區宜欣國小暨里民活動中心落成啟用典禮時受訪回應，在她上任前台中以南沒有一個城市達標，國家有制定空氣品質標準，就是PM2.5要達到十五微克，台中從來沒有達標過，她很高興經過大家努力後，今年初，台中不但達標，且不僅是台中縣市合併升格以來第一次達標，也是中南部這麼多縣市第一個達標的城市，其他縣市還在辛苦、奮鬥中。

盧秀燕說，數字固然可顯示治理成效，但最重要還是要民眾有感，因此請大家抬頭看看天空，在空污季節裡台中空氣有沒有變好就知道了。

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