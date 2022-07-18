蔡其昌動起來 7/21公布競選理念

台中市長參選人蔡其昌十七日上午到建國市場向攤商們拜票。（記者蘇金鳳攝）

2022/07/18 05:30

週日一早到建國市場拜票 下午參加民進黨全代會 晚上又有2場活動

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨昨下午在台北召開全代會，黨主席蔡英文為十八位縣市長參選人造勢，而民進黨的台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌把握時間，早已就戰鬥位置，昨一大早先至建國市場掃街拜票，參加全代會後又跑回台中市參加兩場活動，他表示，將於廿一日在台中市舉行「團結勝選出發」記者會，宣佈競選理念，競選總部則設在南屯區，目前裝潢中。

競選總部設在南屯區

民進黨昨下午召開全代會，面對不到五個月就要投票的選戰，蔡其昌不浪費任何時間，昨天一大早就在立委黃國書陪同下，至建國市場拉票，下午趕到台北參加黨的全代會，結束後晚上又趕回台中，參加台中市福倫獅子會的會長交接，還在誠品中友店為自己的新書《日日台中款 蔡其昌的故鄉再發現》舉辦新書發表會。

民進黨召開全代會後，等於是民進黨所有參選人已進入戰鬥位置，蔡其昌受訪時表示，全代會後，他的市長選舉起手式會在廿一日於台中市的烏日展開，舉行「團結勝選出發」記者會，他要跟市民報告他的參選理念。至於競選總部已選好地點在南屯區，目前已在裝潢中。

將在烏日辦出發記者會

昨天上午在全代會召開之前，蔡其昌便在立委黃國書的陪同下到建國市場拜會攤商，先透過廣播跟攤商道早安，表示會解決攤商的問題，並逐一至攤位拜票，受到攤商熱烈歡迎。

蔡其昌表示，建國市場是台中市很重要的市場，在原市區時是非常有歷史記憶的市場，他到建國市場主要是拜票及傾聽攤商的心聲，一旦他當選市長，會對於設備老舊的市場進行整體規劃，增加攤商的營收。

蔡其昌並表示，建國市場提出希望太陽能回饋市場比例能提高及雇用保全的費用過高等問題，他當選市長後，市府會整體考量，會多多協助市場。

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