武肺擬降4類 曾梓展：仍要戴口罩

藝人陳嘉行肯定與感謝隔離時中市府的防疫關懷，確診不久後防疫包就出現在家門口。（翻攝自臉書）

2022/05/13 05:30

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導〕面對疫情逐步攀升，多位市議員昨天在市議會質詢，中央在七月將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）由第五類法定傳染病降到第四類，可望脫下口罩嗎？未來確診輕症者，可完全不在意嗎？衛生局長曾梓展表示，此波疫情九十九．六％是輕症，但高風險及未打滿第三劑的輕症者仍不宜輕忽，他強調，縱使七月降為第四類，也不要脫口罩，因為戴口罩等於打一劑疫苗。

對於議員對防疫政策的質詢，曾梓展表示，確診人數升高，任何場域都有風險，民眾要做好自我防護，維持一．五公尺社交距離並戴好口罩，如果疫情降為第四類，還是要戴好口罩，現在的重點，是如何預防輕疫成為中重症，中重症要避免死亡，希望中央能以快篩取代PCR，減少民眾拿藥跑醫療院所頻率。

藝人讚防疫︰台中不跟中央唱反調

此外，藝人陳嘉行在臉書分享於台中老家快篩陽性後，於衛生局圖卡清楚找到醫院，中山附醫有「快篩陽得來速」服務，確診後衛生局、區公所服務親切，防疫包隔天就出現在家門口，他感謝肯定中市政府防疫專業表現，他強調，台中市政府防疫做很好，沒有花時間與心力跟CDC唱反調、扯後腿，台中、台南、高雄對比雙北，就知道好壞。

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