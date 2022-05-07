（台中）會考前1週 國三暫停實體課

2022/05/07 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考廿一、廿二日將登場，因中投區是全國最大考區，台中市共有二萬三千餘名考生將上陣，考量本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，台中市至昨日更有三一○校停班課，因確診者將無法考試，台中市長盧秀燕六日宣佈，全市國三班級自十六日到廿日全面停實體課，改行線上教學，減少學生接觸染疫風險，安心準備會考。

16至20日 改為線上教學

台中市昨新增一八九○例確診案，全市有三一○校停班課，其中國中有四十七校，距離國中會考約剩二週時間，教育局日前雖開放國三生可以自由選擇上實體課或線上學習，但仍有不少家長建議市府應全面改成線上課程，讓子女能安心在家複習，也降低染疫風險。

盧秀燕指出，今年中投考區有三萬多人報考，是全國最大的考區，其中台中有二萬六六九五名考生，因教育部規定確診學生不能參與會考，基於減少學生接觸感染或遭匡列隔離風險，節省上下學往返時間以利最後衝刺，全市國三生將自十六日到廿日全面停上實體課，改為線上教學。

此外，衛生局昨十處確診者熱點足跡，多達五處是各區市場，包括台中最大市場建國市場及地方媽媽最愛水湳市場、沙鹿統一黃昏市場、沙鹿公有零售市場、東興市場等，另有逢甲、旱溪夜市等；盧秀燕指出，週日就是母親節，提醒民眾返家團聚為愛防疫。

東海大學學生會長呂紹齊昨日則在立委黃國書與市議員參選人何昆霖陪同下，狠批校方在無配套下就宣佈號稱讓確診或被匡列居家隔離者可安心住校防疫的「以校為家」計畫，要健康住宿生搬回家以利空出宿舍，「感人」的真相竟是「趕人」計畫。

校方強調，相關政策採行鼓勵制，絕末強制，目前已騰出包括校友會館及三棟宿舍共七十一間房供「以校為家」。

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