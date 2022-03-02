（台中）學測四科滿級分 中一中12人、中女4人

中女中學生林禎瑭三年未補習，學測考到四科滿級分。（中女中提供）

2022/03/02 05:30

〔記者何宗翰、蘇孟娟／台中報導〕學測成績公佈，數學A史上最難，台中一中今年有十二人四科六十滿級分，其中含數A四科六十滿級分四人；中女中四人四科六十滿級分，含數A四科六十滿級分二人。

因數學A今年又成卡關大魔王，一中校長林隆諺指出，數A單一科目成頂尖大學科系申請入學第一階段篩選「關鍵少數」，不符多元入學精神，建議大考中心加強建立數學難易度穩定機制，以免挫傷學生學習信心；中女中校長洪幼齡也說，升學考試不能出現「打擊學生信心趨勢」，題目設計不應只有「全對」或「全無」的兩極結果論。

今年學測出現史上最難數A，一中今年數A滿級分學生仍有卅五人，四科六十滿級分（僅計國、英、數A、自然或國、英、數B、社會、國英自社等）共十二人，但其中數A、國、英及自然四科六十滿級分為四人。

台中女中今年數A滿級分學生有六人，四科六十滿級分四人，其中含數A、國、英及自然四科六十滿級分為二人（但學測六科四種組合六十級分十二人次）。

明道中學 康嘉慶六科滿級分

明道中學四種組合六十滿級分共十六人次，其中康嘉慶學測六科全考且全滿級分，九十級分到手；曉明女中四種組合六十滿級分有四人次，其中朱雨慈國、英、數A、數B、社會均滿級分。

校長︰別因單科放棄夢幻志願

林隆諺建議因數學A爆難是整體考生的共同難題，考生切勿因單科成績不盡理想就放棄挑戰大學頂尖學系申請入學，還是可以放手選填夢幻志願，再搭配二到三個保守志願，避免高分落榜。

中女中校長洪幼齡則指出，今年新式學測多了數A與數B，各科有不同組合，建議大考中心加速整理並公布二到四科不同組合的級距人數，以利學生選填志願報名參考，不要讓學生「盲選」。

棒球投手翁子祁 飆出好成績

此外，一中學生翁子祁是棒球隊王牌投手，學測前兩個月還在參加黑豹旗賽，拚全國六十四強時擔任先發投手的他飆出一百三十公里球速，壓制對方打氣，拚完黑豹旗後專心衝刺學業，學測也飆出好成績，讀三類組的他學測考到五十七級分，因打棒球常有運動傷害，去年一度因肩傷休養半年之久，翁子祁盼能拚醫學系，未來讀骨科助人。

中女中學生林禎瑭三年未補習，學測拚出國、英、數B、社會四科六十滿級分，林禎瑭大方分享整理自己的複習筆記、搭配大量刷題練手感，再確實訂正輔助的「滿分三心法」，未來想讀經濟及商管科系。

明道中學康嘉慶（右）學測獲得六科滿級分。（明道中學提供）

一中棒球隊王牌投手翁子祁高三還拚黑豹旗，學測五十七級分到手，盼成骨科醫生。（記者蘇孟娟攝）

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