《台中》4年總預算 盧秀燕比林佳龍多編1587億

民進黨市議員陳淑華批盧市府四年預算比林佳龍四年多了一千五百多億元。 （記者蘇金鳳攝）

2021/10/16 05:30

議員質疑花在那裡？ 市府︰皆用在重大建設及教育、社福等

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會昨天召開大會，進行2022年總預算的一讀會，民進黨市議員陳淑華表示，2022年總預算案總額高達2千3百多億元，等於盧秀燕4年預算案總共8千7百多億元；而林佳龍4年預算總共是7千多億元，盧秀燕比林佳龍4年內多編1千5百多億，但看不到大建設，「錢究竟花在那裡？」；主計處表示，盧市長4年總預算暨附屬單位預算規模為8707億元，相較前市長林佳預算規模7120億元，增加1587億元，其中公務預算增加634億元，附屬單位預算增加953億元，皆用在重大建設及教育、社福等。

議員質疑重大建設遲未完工

陳淑華指出，台中市去年歲入歲出盈餘4億餘元，是因為房地產交易熱絡，土地增值稅超收55億，再加上社會福利、補助支出等減少所致，歲入的增長主要是近幾年經濟成長紅利，連帶因GDP（國內生產毛額）成長而舉債上限也大幅調高；但是市政府執行力低、預算保留數一年比一年高，公共債務未償餘額高達1245億，台中市財政狀況並未如盧市府說的好。

陳淑華並指出，盧秀燕這任期4年比前任林佳龍4年將多花1500多億元，超過台中市政府一年本預算，換算下來可蓋捷運藍線還有剩餘，或興建35至40條市政路延伸工程，或興建15座「台灣智慧營運塔」等，但台中市做了什麼！

陳淑華說，盧市府明年總預算高達2316億，4年總計8700億，編這麼多預算，執行率卻很差，許多重大建設遲遲無法完工，這幾年台中市歲入成長卻沒有償還債務，也看不到盧市府4年高達8700億花在台中市的建設成果。

財政局表示，縣市合併以來GDP逐年成長，台中市可舉債空間自2014年底137億元，下降至2018年底的88億元；市長盧秀燕上任後，舉債空間從88億元，增為93億到200億，到明年初台中市的舉債空間已增為372億元。

市府︰明年建設起飛年

研考會主委吳皇昇表示，市府持續優化財政結構，也同步厚實建設實力，明年將是台中市「建設起飛年」。

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