《台中》4年總預算 盧秀燕比林佳龍多編1587億
議員質疑花在那裡？ 市府︰皆用在重大建設及教育、社福等
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會昨天召開大會，進行2022年總預算的一讀會，民進黨市議員陳淑華表示，2022年總預算案總額高達2千3百多億元，等於盧秀燕4年預算案總共8千7百多億元；而林佳龍4年預算總共是7千多億元，盧秀燕比林佳龍4年內多編1千5百多億，但看不到大建設，「錢究竟花在那裡？」；主計處表示，盧市長4年總預算暨附屬單位預算規模為8707億元，相較前市長林佳預算規模7120億元，增加1587億元，其中公務預算增加634億元，附屬單位預算增加953億元，皆用在重大建設及教育、社福等。
議員質疑重大建設遲未完工
陳淑華指出，台中市去年歲入歲出盈餘4億餘元，是因為房地產交易熱絡，土地增值稅超收55億，再加上社會福利、補助支出等減少所致，歲入的增長主要是近幾年經濟成長紅利，連帶因GDP（國內生產毛額）成長而舉債上限也大幅調高；但是市政府執行力低、預算保留數一年比一年高，公共債務未償餘額高達1245億，台中市財政狀況並未如盧市府說的好。
陳淑華並指出，盧秀燕這任期4年比前任林佳龍4年將多花1500多億元，超過台中市政府一年本預算，換算下來可蓋捷運藍線還有剩餘，或興建35至40條市政路延伸工程，或興建15座「台灣智慧營運塔」等，但台中市做了什麼！
陳淑華說，盧市府明年總預算高達2316億，4年總計8700億，編這麼多預算，執行率卻很差，許多重大建設遲遲無法完工，這幾年台中市歲入成長卻沒有償還債務，也看不到盧市府4年高達8700億花在台中市的建設成果。
財政局表示，縣市合併以來GDP逐年成長，台中市可舉債空間自2014年底137億元，下降至2018年底的88億元；市長盧秀燕上任後，舉債空間從88億元，增為93億到200億，到明年初台中市的舉債空間已增為372億元。
市府︰明年建設起飛年
研考會主委吳皇昇表示，市府持續優化財政結構，也同步厚實建設實力，明年將是台中市「建設起飛年」。