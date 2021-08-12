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    大里「天坑吞車」 女駕駛受傷

    台中市長盧秀燕（右）趕赴醫院探視傷者並致歉。 （記者陳建志翻攝）

    台中市長盧秀燕（右）趕赴醫院探視傷者並致歉。 （記者陳建志翻攝）

    2021/08/12 05:30

    盧秀燕探視致歉 允諾賠償人、車

    〔記者陳建志、蘇金鳳／台中報導〕誇張！台中大里文心南路一處路面，昨天下午1點多，一名60多歲林姓女駕駛，開著自小客車行經時，因沒注意到車道路面下陷出現一個「天坑」，整輛車「倒頭栽」掉入洞中，造成林女胸部、手臂受傷，所幸自行爬出車外脫困，因該路段之前進行污水下水道工程，是否因此出現路基流失？市府將釐清；台中市長盧秀燕昨也趕往醫院探視傷者並致歉，表示將查明原因、追究責任，全力賠償。

    疑為工程造成掏空

    林姓女駕駛昨天下午1點25分左右，開著自小客車（豐田Altis）行經大里文心南路，路面卻下陷，出現一個長、寬、高約2米的「天坑」，林女疑似沒注意直接開進洞內，車頭陷入洞中動彈不得，所幸林女僅在安全氣囊爆裂後，造成前胸、手臂挫傷，送醫檢查意識清楚無大礙。

    大里樹王里長陳俞樺昨天下午1點半左右，接獲民眾通知有車子掉入洞內，趕來現場關心，看到這麼大的洞也嚇一跳，並說之前這裡在挖污水下水道，懷疑因此造成路基流失，盼市府釐清確保用路人安全。

    市議員林德宇也說，文心南路是主要通道，出現如此大的坑洞不應該，要求市府除坍塌處外，文心南路和德芳南路沿線下水道工程都要一併體檢，並做好工地安全措施。

    市府養工處昨獲報，趕緊派人到場查看，除先把自小客車吊起來，並會同水利局、建設局查明下陷原因，再以混凝土填補坑洞，至於是否是污水下水道工程造成路基流失，還需進一步釐清。

    台中市長盧秀燕得知消息也趕到醫院探視，多次向傷者及家屬鞠躬道歉，對於馬路出現此狀況深感抱歉，允諾賠償人、車，並會查明原因，若有人為失職將追究責任，並將針對文心南路全面路檢，避免類似狀況再次發生。

    建設局表示，初步研判是文心南路下方在進行兩個工程，疑似工程造成路面逐步掏空所致，確切原因仍需相關單位釐清。

    台中大里文心南路出現「天坑」，一輛自小客車昨天行經時整個車頭掉進洞內「倒頭栽」。（記者陳建志翻攝）

    台中大里文心南路出現「天坑」，一輛自小客車昨天行經時整個車頭掉進洞內「倒頭栽」。（記者陳建志翻攝）

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