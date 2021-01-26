「台中女麗購」請帖 只掛名1議員引不滿

2021/01/26 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市市議員爆料，市府最近在大里、霧峰舉辦「台中女麗購」促銷活動，但發出的請帖，除市長、經發局長、區長具名邀請外，市議員僅有國民黨市議員林碧秀掛名，此舉引發其他市議員不滿，經發局官員匆忙登門道歉，但仍難平息議員怒火，一位該區的泛藍市議員氣憤地說，大家走著瞧，將在今年預算會期尋求民進黨支持，將經發局活動預算全數刪除；經發局副局長李逸安坦承經辦科作法不周延，爾後會改善。

經發局坦承作法不周延 將改善

大里、霧峰選區共6位市議員，分別是國民黨的林碧秀和蘇柏興、民進黨的李天生和林德宇、親民黨的段緯宇、無黨籍的張滄沂，卻有議員爆料，市府近來推動的「台中購物節」、「台中女麗購」屯區促銷活動，市議員竟只有國民黨的林碧秀一位具名，連另一位國民黨市議員也被排除，在地方上引起質疑。

一位泛藍市議員於22日透過LINE責怪市長盧秀燕，相關預算經市議會通過後，不該利用公款為個人作秀，以後由掛名的市議員護航市府預算，他昨天受訪時仍餘怒未平說，經發局不是第一次，其他行政區也是只給某一位市議員具名，根本就是搞分化，既然如此，他將於今年預算會期將經發局所有活動預算全刪除。

到其他5議員服務處登門道歉

此事引起市長盧秀燕重視，要求經發局處理，經發局由副局長李逸安率同經辦科，到其他5位市議員服務處登門道歉，希望平息怒火，一位民進黨議員嘲諷說，國民黨執政只照顧特定對象，讓泛藍票源集中給某人，民進黨「樂觀其成」。

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