大台中醫師公會 籲全民挺醫護

大台中醫師公會昨發聲明挺醫護，基層醫療人員宣誓守護民眾的健康。 （中華民國診所聯合會提供）

2021/01/26 05:30

發表聲明支持桃醫、支持全國醫護共同防疫

〔記者蔡淑媛／台中報導〕部立桃園醫院（簡稱桃醫）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染擴大，大台中醫師公會昨天發表聲明指出，目前全球病例已近1億人，台灣迄今累計確診889案，顯示過去防疫確有優異成效，過去的成功不能代表未來一定成功，但防疫視同作戰，最忌諱多頭馬車，呼籲全民應全力配合防疫政策，並支持全國醫護共同防疫。

非常時期 國人應更團結

大台中醫師公會理事長魏重耀表示，過去台灣是全球防疫最好的地方，現在處於非常時期，武肺病毒變種傳染力更強、無症狀，防疫視同作戰，面對各界防疫意見不一，質疑防護SOP、甚至要開除醫護人員，他認為桃醫與所有醫護人員站在第一線為國人擋子彈與冒風險，國人更應團結、遵從中央防疫指揮中心指示，提高警覺，拉高警戒層級，守住關鍵一役。

醫護染疫 請勿叫囂開除

魏重耀表示，去年爆發敦睦艦隊疫情，確診患者曾就診清水診所，當時診所醫師警覺轉診，事後患者確診，連帶醫師也被隔離，診所位於社區第一線，已加強防疫，也提醒患者就醫時應主動告知醫護旅遊史及接觸史。

全民應配合防疫政策

大台中醫師公會聲明簡要如下：全民應配合防疫政策，落實居家檢疫及自主健康管理。就醫時應主動告知醫護旅遊史及接觸史。

全國醫護人員在防疫第一線作戰，都是防疫英雄。若不幸因而染疫，需要全民共同支持而非打壓或叫囂開除。該公會呼籲全民支持徐永年院長帶領的部立桃園醫院全體同仁，並支持全國醫護共同防疫！

士兵沒有選擇戰場權利，醫護人員站在防疫的第一線崗位，都是戰戰兢兢如履薄冰，沒有人會拿自己的生命開玩笑。針對不幸染疫的部立桃園醫院醫護人員，希望全民支持與體諒。叫囂開除誰，並不厚道！

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