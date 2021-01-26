議員今考察中捷 兵分二路追真相

2021/01/26 05:30

〔記者唐在馨／台中報導〕捷運停駛問題追追追？在捷運斷軸事件逾2個月之後，台中市府全面更換36支新軸心中，台中市議員也將在今天兵分二路考察捷運，期能了解真相。

中捷董事長林志盈表示，為了方便議員考察，今天將分為國民黨團及民進黨團2組不同路線，但考察內容相同，主要是看組裝與正線試車，目前包括北捷及台中的委員會，大家討論的重點都是軸心更換，沒有發現其他可疑之處。

國民黨議員黃馨慧昨天表示，2年多前「川崎重工」早被爆料使用日本「神戶製鋼」旗下所生產的劣質銅、鋁及特殊鋼材，至今都沒有說明中捷車廂以及零件品質是否合格？

又發生試營運斷軸意外，川崎更在沒有確定事故原因、沒有獲得市府「事故委員會」確定同意下，就逕自採用「配備升級」、「優化軸心」方案，這種「黑箱」式的斷軸維修，是否符合市長盧秀燕的「安全至上」承諾？

議員質疑軸心優化了什麼

民進黨議員楊典忠認為，市府究竟有沒有去了解斷軸原因？究竟廠商「優化或升級」什麼？從兩個已斷裂軸心觀察到連結器拆解後，拉桿卻呈現水平狀態，原牽引裝置完全沒有垂直擺角功能，顯示原牽引裝置之設計與組裝皆有缺失，牽引裝置內的彈簧墊片承受預負載不足，導致彈簧墊片的壓縮量不足，使得從動件與襯墊之間的摩擦力過大，內部卡住產生異音，進而疲勞斷裂，為何沒有彈簧墊片壓縮量不足的防呆機制呢？軸心斷裂為何沒有預警功能？

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