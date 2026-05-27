台中公布97名酒駕毒駕累犯高清照 網：國家認證「移動式神主牌」

台中市交通事件裁決處近日再度公布最新一波酒（毒）駕與拒測累犯名單。（擷自台中市交通事件裁決處網站）

台中市交通事件裁決處近日再度公布最新一波酒（毒）駕與拒測累犯名單，共有97人上榜，不過，相較過去曾出現大量黑白「幼齒照」、學生時期舊照片，這次名單幾乎清一色換成「高清無碼近照」，意外掀起網友熱烈討論，直呼：國家認證「移動式神主牌」、「終於不是畢業紀念冊了！」

台中市交通裁決處先前公布累犯名單時，就曾因照片太過「復古」引爆話題，部分當事人使用的是多年前考駕照時繳交的大頭照，不僅畫質模糊，還有不少是黑白照片，甚至有人看起來像國中、高中生，稚嫩模樣與如今年紀明顯落差極大，讓網友瞬間歪樓。

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當時不少人看到名單後笑翻，紛紛留言：「這根本同學會邀請函吧」、「我還以為在看畢冊」、「這是90年代青春回憶錄嗎？」、「公布這種照片哪有嚇阻效果」、「可能連媽媽都認不出來」，甚至有人虧說：「酒駕不可取，但照片真的太有年代感。」

更誇張的是，先前名單中甚至還有人「完全沒照片」，讓網友笑稱「神秘酒駕王」，如今最新一波名單曝光，網友發現照片風格「全面升級」，不再是泛黃黑白照，而是高解析、近年拍攝的大頭照，不少人還戴著眼鏡、表情嚴肅，辨識度明顯提高。

對此，網友反應說：「這次終於像通緝名單了」、「高清到不敢酒駕了」、國家認證「移動式神主牌」；根據規定，此專區係依據道路交通管理處罰條例第35條第3項、第5項規定設立，公布對象為10年內有第2次（含）以上酒（毒）駕或酒（毒）駕拒測行為之違規人。

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此次名單幾乎清一色換成「高清無碼近照」。（擷自台中市交通事件裁決處網站）

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