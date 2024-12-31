不必苦等3天！元旦起台中路燈報修 24小時亮起來

台中路燈報修，元旦起縮短到24小時內亮起來。（圖：市府提供）

2024/12/31 20:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市路燈管理中心今揭牌，導入民間融資參與公共建設（PFI）採購模式，推動「台中市節能路燈換裝暨維護案」，明年元月起市民報修路燈，完修時間將從原來的3天，大幅縮短在1天完成。

「台中市路燈管理中心」今揭牌，建設局長陳大田指出，明年1月1日凌晨0時起，台中路燈維護即邁入新紀元，採取委外專業服務（PFI），提供民眾更多元通報路燈維修管道，除提升維修效能外，更能大幅減低市府及公所路燈業務與人力負擔。

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未來通報時除透過市民專線1999，將增加免付費專線0809085119（你幫我119），以及區里通報群組，不同通報管道資訊均匯集至路燈維護管理系統，進行維護案件及維修時間管理，全面導入科技與資訊的技術，有效縮短故障處理時間，未來修復時間從72小時縮短至24小時完修。

陳大田說，路燈管理中心將運用大數據進行維護案件管理及分析，並計畫新增2.35萬盞智能路燈，這些智能路燈能記錄電力使用變化，並在故障時自動回報，為市民打造更安全的生活環境。

陳大田說，除路燈維護效率提昇3倍增之外，預計明年4月中旬啟動全市10.8萬盞鈉光燈汰換計畫，將現有傳統燈具全面替換為發光效率較高的LED節能路燈，不僅具備更高的能源效率，還能減少光污染，對環境更友善，換裝後，路燈亮度將提升至少1.5倍，進一步增強夜間道路使用的安全性。

此外，2026年會再擴大到將既有14萬過保固舊式LED路燈，全面更換為高效率LED節能路燈，可大幅降低能耗，提高照明品質，為市民提供更明亮、更安全的回家路。

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