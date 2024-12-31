北台中家扶中心主任交接 退休主任劉正文盼社工保持「三心二意」

在家扶基金會執行長周大堯（中 ）監交下，北家扶中心主任劉正文（左）將印信交接給新主任彭麗真（右）。（記者歐素美攝）

2024/12/31 13:27

〔記者歐素美／台中報導〕北台中家扶中心主任今交接！原主任劉正文65歲屆齡退休，由彭麗真接手。家扶中心特別舉辦溫馨的交接典禮，家扶基金會執行長周大堯為劉正文撥穗，代表他從家扶中心畢業，劉正文則勉勵家扶社工要「三心二意」，即愛心、熱心、耐心及誠意、善意，才能做好家扶的工作；劉正文在苗栗擔任社工時扶助的西湖度假村特助詹前儀也特別前來表達感謝與不捨。

劉正文於東海大學社會系畢業後就進入家扶中心服務，40年如一日，早年在苗栗家扶當社工員，民國97年起到北台中家扶工作，他常鼓勵貧困兒少要透過教育翻轉命運，擔任主任後更是重視清寒學生的學費問題，苦口婆心叮嚀學子投入學業，並致力於募集助學金資助清寒學子，讓北台中家扶服務的家庭中產生很多位碩士，他關懷受扶家庭需求，讓自幼喪父的受服兒童，在自立後結婚時不忘邀請他主婚並上台致詞，成為許多受服務兒少的父親。

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劉正文一路以來榮獲台灣省績優兒童少年福利工作人員、苗栗縣社會優秀青年、台灣省社會工作員三等資深獎、台灣省績優社會工作員、內政部社會工作績優獎、內政部社會工作資深敬業獎、衛生福利部紫絲帶獎「保護性業務資深優良獎」、台中市社工表揚特殊貢獻獎等肯定。

劉正文在會中勉勵社工要保持「三心二意」，沒有愛心不要來家扶，還有熱心、耐心，誠意、善意則是跟服務對象建立關係最重要的心態，強調真誠一定會打動人心。

西湖度假村特助詹前儀也特別與會，感謝劉正文。他表示，自己是苗栗家扶中心的孩子，當時劉正文是社工，小時候因家裡遇到困難，他受苗栗家扶中心扶助，他常告訴自己，家扶中心很幫忙，自己更不能放棄自己，面對困難不要逃避，要去面對，並希望盡自己一份力量回饋家扶、社會，讓愛持續延續下去，讓需要幫助的人可以得到幫助。

北家扶中心新主任彭麗真，具有32年的社會工作經驗，在家扶中心任職28年，社工資歷豐富且完整，接棒後將持續深耕扶幼工作。

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