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    撞死大學生遭收回台灣大道黃金路權 台中巨業客運元旦復駛

    強化市公車行車安全-市府與業者皆持續至路口稽查。（市府提供）

    強化市公車行車安全-市府與業者皆持續至路口稽查。（市府提供）

    2024/12/30 23:09

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中巨業客運於今年9月22日在台中綠川東街左轉中正路時，撞上正行走在斑馬線東海大學兩名女大生，造成1死1傷的悲劇，台中市政府施以重懲，收回巨業交通黃金路線300路營業路權3個月，要求徹底改善營業環境及提升駕駛行車安全，經3個月持續檢視行車安全已有改善，自明年1月1日起恢復巨業交通300路的營運權。

    今年9月22日巨業交通一輛公車行經綠川東街左轉中山路時，未落實轉向停看行，撞上兩名行走在斑馬線的兩名東海大學的女大生，造成1死1傷的悲劇，市府祭出最嚴厲處分，要求市區公車業者不得再違規，並自9月28日起，收回巨業交通台灣大道300號路線，停止營運路權3個月，藉此督促巨業交通改善。

    交通局長葉昭甫提及，巨業交通行車安全改善期間，交通局除不定期派員至業者場站針對車輛設備、勞動條件等進行稽查，也派員實際搭乘巨業交通所屬公車路線，第一線觀察駕駛員行車狀況，為多方評估巨業交通改善情形，並於12月20日召開「研商巨業交通行車安全改善情形」會議，邀集專家學者、監理單位、警察單位及台中市三大公車公會檢視巨業交通近3個月的改善情形。

    交通局指出，統計民眾投訴巨業交通涉及行車安全案件、警察機關提供巨業違規案件數皆有明顯下降，因巨業交通行車安全已有改善，12月23日經台中市汽車客運審議委員會審議決議，返還巨業交通300路營運權，並同意自114年1月1日起恢復300路營運權。

    葉昭甫強調，交通局雖同意巨業交通300路黃金路線恢復營運權，仍會持續觀察巨業交通行車安全改善情形，若發現巨業交通發生重大行安事件，將評估再次收回路線營運權。

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