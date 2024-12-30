台中跨年「蛇現幸福」 中央公園3階段交管一次看

第六分局今公布跨年晚會三階段交管措施。（警方提供）

2024/12/30 20:39

〔記者許國楨／台中報導〕「蛇現幸福─2025台中最強跨年夜」將於12月31日晚間6時在水湳中央公園盛大舉行，轄區台中市第六分局今天表示，將針對「交通疏導」及「活動維安」2大主軸傾注警力執行相關安全措施，呼籲市民多利用大眾運輸、遵守交通疏導管制措施，並注意隨身財物避免遭受扒竊、保護孩童以防走失及勿相互推擠防止踩踏意外。

第六分局指出，當天交通疏導部分，該分局配合主辦單位規劃，進行3階段管制工作如下：

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一、「第一階段」7時至12時止

針對凱旋路（經貿七路至大鵬路）、凱旋二街、凱旋三街、凱旋五街、凱旋六街、凱旋七路（凱旋八街至凱旋東街）、凱旋東街之煙火管制區，通知區域內車輛儘速駛離，加強淨化，並嚴格禁止人、車進入。

二、「第二階段」11時至114年1月1日3時止

東起中科路、西至凱旋路、南至大鵬路、北至黎明路間區域，以及西安街、西安街277巷4弄、文華路138巷，僅開放持有通行證車輛、接駁車、復康巴士及緊急救護車通行，其餘車輛禁止進入，現場並將設置告示牌及交管設施進行管制，提醒停放於本區域內之車輛能配合規劃即早移置。

另為確保民眾安全及動線順暢，本分局與相關單位嚴密監控場地容留程度，於接近活動高潮時啟動防踩踏機制。

三、「第三階段」

1月1日2時起至秩序恢復，逐一撤收相關交維阻材解除相關維安、交通管制措施，再次巡察是否有可疑人士逗留或聚集滋擾社會秩序等情事，以優勢警力迅速驅離及排除。

另在交通運輸方面，本次活動規畫水湳線、市府線及松竹線等3條免費接駁公車，分別於會場內、捷運站、台鐵松竹車站發車接駁，前往會場首班車自下午5時30分發車（最晚於晚間11時發車）、離開會場時間則自晚間8時至凌晨1時30分，每10至15分鐘一班或坐滿即開車。

同時，台中捷運也結合接駁服務加密班距、延長營運至1月1日凌晨2點，搭乘捷運民眾，可於「市政府站」及「松竹站」出站後分別轉乘市府線、松竹線免費接駁公車；若是在「文華高中站」或「文心櫻花站」出站，可依循導引指標利用甘肅路「行人通廊」步入會場，時間約20-25分鐘，十分便利。

自行駕車民眾，可於出發前手機下載「台中交通網」免費App了解周邊停車場剩餘車位；在活動結束離開會場時，若欲行駛國道1號台中交流道及大雅交流道，建議可改道行駛國道1號南屯交流道及利用台74快速道路線銜接國道1號、國道4號，以節省寶貴時間。

而活動會場維安方面，當晚警方將配合主辦單位，依據人流狀況進行會場入口的動態管制，自22時30分起，或會場人數達到容留人數限制，部分入口將逐步採取「禁止進入」或「只出不進」的限制措施，同時第二會場通往主會場的公園步道也將實施「只出不進」的管制措施，並宣導民眾前往鄰近的中科路第二轉播會場，避免主會場過度擁擠。

第六分局長陳松寅表示，該分局挹注充足警力、義交投入維安工作，會場周邊禁止私人施放爆竹、煙火等易燃物品，及未經申准禁止飛行空拍（無人）機，會場內也設有「機動派出所-警察服務站」即時為民服務。

警方呼籲民眾多利用大眾運輸。（警方提供）

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