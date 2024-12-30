又見台版「地面師」！ 詐團勾貸款商、地政士 彰化婦慘被榨乾2200萬

台版「地面師」涉嫌詐騙民眾抵押房地產，刑事局近日收網逮捕涉案9人。（警方提供）

2024/12/30 13:29

〔記者許國楨／台中報導〕又見台版「地面師」！有詐騙集團以假檢警手法誆騙，當被害人已無資金且身無分文時，再勾結貸款商、地政士慫恿抵押房產借款，3名被害人因此被騙近4000萬元，其中光蔡姓婦人就被榨乾2200萬元，案經刑事局中部打擊犯罪中心循線查緝，車手頭、貸款商及地政士等9人依詐欺罪送辦，3人遭羈押。

根據Netflix官網介紹，日劇地面師是以真實犯罪事件為靈感，描寫以不動產買賣來進行詐欺的地面師們，對被害人騙取巨額款項的故事。

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刑事局中打第二隊長陳昭谷今天說明破獲台版地面師案情指出，刑事局詐欺犯罪防制中心情資研析小組，今年6月間大數據分析假檢警被害案件，發現中部地區有詐騙集團以民眾涉及刑案為由，要求交付金融帳戶及密碼監管，再夥同貸款經銷商、金主及地政士等，抵押設定被害人不動產放款後，再轉手交給集團面交車手。

經該隊調查，此案有3名被害人，其中彰化縣蔡姓婦人接獲假檢警手法詐騙，戶頭內積蓄900萬元都被騙走，歹徒為榨乾對方，繼續要求蔡婦抵押名下房地產，誆稱「快抓到人了，再提供現金給專案小組，以便執行誘捕偵查」等話術，蔡婦信以為真三度抵押房地產，總計貸得1300萬元交付，事後才知上當。

另其他二人也都是被同手法騙光存款後抵押房地產，被詐金額在700萬元至800萬元間，案經刑事局中打二隊與彰化縣員林分局、台中市豐原分局、台南市第一分局合組專案小組，先鎖定陳姓車手頭（25歲）為首的5人車手集團，透過跟監及現場埋伏全數查緝到案，並即時阻止另名陳姓被害人預備交付之75萬元。

後續經專案小組溯源追查，今年11月19日再持彰化地院核發搜拘票，再拘提邱姓貸款經銷商（41歲）、羅姓金主及張姓女地政士等4人到案，查扣手機、存摺、提款卡、轎車5部、委託貸款契約書等贓證物，全案警詢後移送彰化地檢署偵辦，檢方訊後聲押陳姓車手頭等3人獲准，邱男以15萬元交保，另2名涉案人另案發監執行，其餘3人請回。

刑事局呼籲民眾，多關心並提醒家中長輩，「假檢警」及「假投資」話術不斷翻新，除詐騙現金還會誘騙設定抵押不動產借款，動輒損失大額存款又身陷負債窘境，若有接獲假察官及警察等可疑電話，隨時可利用警政署之165反詐欺諮詢專線查證，警方將持續加強各類詐欺案件查緝，確保民眾財產不受侵害，維護社會治安。

警方查扣涉案契約書、犯案手機等證物。（警方提供）

警方查扣的賓士車。（警方提供）

警方查扣現金等贓證物。（警方提供）

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